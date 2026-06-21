Propuestas: un Día del Padre para salir en familia

Tafí Viejo se suma a la agenda con su propia cartelera. A las 12 comenzará Peña Inti Raymi, la fiesta dedicada al Sol para “recibir el invierno alrededor del calor de la música, la amistad y el encuentro comunitario” -según se anticipa- y en simultáneo abrir un nuevo ciclo de renovación espiritual y comunitaria que representa a la comunidad diaguita de los Valles Calchaquíes. Los sonidos serán aportados por Mooi, Vidaje, Flor Lobo, Triamichu y Efecto Amapola, y en el lugar se montará una feria de emprendedores. La dirección es difundida por los grupos participantes, vía mensaje directo.