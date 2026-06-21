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Propuestas: un Día del Padre para salir en familia

Ritmos folclóricos norteños y tangos para almorzar en distintos espacios. Terminan las fiestas patronales en Tafí Viejo.

FOLCLORE TUCUMANO. David Robles hará zambas y chacareras.
FOLCLORE TUCUMANO. David Robles hará zambas y chacareras.
Hace 4 Hs

El Día del Padre se presenta con una serie de propuestas artísticas y culturales para una salida en familia. El folclore y el tango siempre seducen. Al mediodía, dos peñas invitan a ser visitadas para comer entre zambas y chacareras: El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) anuncia la presencia de David Robles, mientras que en La Casa de Yamil (España 153) actuarán MP3 Folclore, Gabriel Sánchez y Los 4 Cantores del Alba.

El restobar La Isla del sector gastronómico de El Cadillal ofrece un almuerzo tradicional que será animado por Los Mariachis y sus Cantores, Marcia Santa Cruz y Verónica Palavecino.

Desde las 16.30, en la zona del lago San Miguel del Parque 9 de Julio se podrá disfrutar del espectáculo de circo “El kaos no para”. El show, con formato de intervención callejera, está a cargo de los integrantes del Dúo Pulsión que, con su excentricidad y elocuencia, harán que el público se transforme en un actor activo del espectáculo en código clown. La propuesta es organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, es con entrada libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.

En el patio central cubierto del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), a las 18.30 se presentará -con acceso gratis- Cecilia Fanari con un repertorio de baladas y temas románticos clásicos.

En Monteros, la plaza Bernabé Aráoz recibirá a más de 15 academias de danza del sur tucumano en la celebración “Latido Celeste y Blanco”, un homenaje artístico a la bandera nacional que tendrá lugar a partir de las 19.

Ya por la noche, en la capital, Sardonix Dúo (Victoria López en vientos y Alberto Ramos en piano) recorrerá el tango, el folclore, el jazz y la música brasileña en Boris Restó (San Juan 1.131); mientras que en el Bar Irlanda (Catamarc 380) Ale Ruiz rendirá tributo a Cheyenne y en Santos Discépolo (La Rioja 219) estará la Dj Elu del Mal.

Además, el tango estará presente -como todos los domingos- en la plaza Urquiza desde las 19.30, con un taller gratuito de baile para seguir con la milonga popular abierta.

En la Ciudad del Limón

Tafí Viejo se suma a la agenda con su propia cartelera. A las 12 comenzará Peña Inti Raymi, la fiesta dedicada al Sol para “recibir el invierno alrededor del calor de la música, la amistad y el encuentro comunitario” -según se anticipa- y en simultáneo abrir un nuevo ciclo de renovación espiritual y comunitaria que representa a la comunidad diaguita de los Valles Calchaquíes. Los sonidos serán aportados por Mooi, Vidaje, Flor Lobo, Triamichu y Efecto Amapola, y en el lugar se montará una feria de emprendedores. La dirección es difundida por los grupos participantes, vía mensaje directo.

Al ritmo del 2x4, en tanto, Julián Morel estará desde las 13 en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501).

Otra propuesta será el cierre de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, que se concentrará en la plaza Bartolomé Mitre a partir de las 16. En el escenario actuarán Lali Molina, Dualma Trío, Yanky Molina, Puesta a Punto, Tafinando, Mono Villafañe, Nancy Pedro, Thiago Santucho, La Juntada, Los Zafreros, Aire Mansero y Solano Alderete y sus Changos, junto a las delegaciones La 13 de Junio y Canto a Mi Tierra y academias de danza tradicionalista de la provincia.

A las 18 horas y en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de esa ciudad (avenida Alem 753), la Escuela de Danzas Árabes Shania presentará su Muestra de Invierno, un encuentro que celebra el trabajo, la pasión y el crecimiento compartido con sus alumnas a lo largo de los años, bajo el lema “Palpitando los 15 años”.

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