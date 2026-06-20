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Cinco películas con historias fuertes que desconocías para ver el Día de Padre

Ante un Día del Padre que promete una mañana fría y lluvias por la noche en Tucumán, el cine en casa se convierte en el refugio perfecto.

Cinco películas con historias fuertes que desconocías para ver el Día de Padre
Foto: Kolya
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una periodista recomendó cinco películas poco conocidas sobre la paternidad para ver este Día del Padre en Tucumán ante el pronóstico de frío y lluvias.
  • La propuesta surge debido al clima adverso que impedirá salidas al aire libre. La selección incluye títulos aclamados como Kolya, Nowhere Special y Like Father, Like Son.
  • Estas recomendaciones buscan ofrecer una opción de entretenimiento hogareño que invite a reflexionar sobre el significado de la crianza y los diversos vínculos filiales.
Resumen generado con IA

Las grandes reuniones y eventos familiares estarán al pie del cañón este fin de semana por el Día del Padre. En San Miguel de Tucumán se espera un domingo con una amplitud térmica variada. Aunque la tarde estará relativamente cálida, la mañana tendrá 7 °C y se espera que por la noche haya lluvias aisladas.

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Para los momentos en que estar al aire libre no será tan buena idea y para quienes prefieren las reuniones más íntimas, para los padres e hijos que prefieren compartir un momento a solas, el cine será una buena idea.

Estas cinco películas tienen como protagonista el vínculo entre padres e hijos. Son producciones que invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la paternidad y la crianza y se caracterizan por haber logrado reconocimiento y guardarse como joyas secretas y poco conocidas del cine.

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  • Kolya (1996)
Cinco películas con historias fuertes que desconocías para ver el Día de Padre
  • Nowhere Special (2020)
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  • Like Father, Like Son (2013)
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  • Paper Moon (1973)
Cinco películas con historias fuertes que desconocías para ver el Día de Padre
  • The Return (2003)

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