A quién votarían los tucumanos y cómo ven el panorama nacional según otra encuesta

Ante la consulta de intención de voto por partido político si hoy hubiera elecciones a gobernador, el Peronismo encabeza las preferencias con el 42,3%, seguido por La Libertad Avanza con el 30,4%. La Unión Cívica Radical se ubica en tercer lugar con el 8,3%, Fuerza Republicana obtiene el 2,1%, la Izquierda el 2,0%, el voto en blanco o nulo se posiciona en 2,0%, los tucumanos que manifiestan que no irían a votar representan el 0,1% y los indecisos alcanzan el 12,8%. Al incluir fórmulas concretas con nombres propios en el escenario electoral, la opción oficialista del Partido Justicialista con Jaldo y Acevedo sube al 46,6%, seguida por la propuesta de La Libertad Avanza compuesta por Catalán y Pelli con el 29,0%. La fórmula de la Unión Cívica Radical con Sánchez y Mariano Campero logra un 14,1%, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con Alejandra Arréguez y Martín Correa alcanza el 3,2%, empatando con la boleta de Fuerza Republicana encabezada por Ricardo Bussi y Gerardo Huesen que también registra 3,2%. El panorama de nombres propios cierra con un 2,5% de los encuestados que votaría en blanco o nulo, un 0,1% que no iría a votar y un 1,4% que no sabe o no responde.