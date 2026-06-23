A quién votarían los tucumanos y cómo ven el panorama nacional según otra encuesta

Resumen para apurados
- Una encuesta de Hugo Haime de junio de 2026 en Tucumán revela que el PJ lidera la intención de voto local para 2027, mientras crece el rechazo a la gestión nacional de Milei.
- Basado en 800 casos, el estudio muestra un fuerte pesimismo económico local (82% negativo) frente a una alta aprobación (55,3%) del gobernador peronista Osvaldo Jaldo.
- Los datos anticipan una fuerte polarización entre el PJ y La Libertad Avanza hacia 2027, lo que definirá las futuras estrategias electorales de los partidos en la provincia.
Un nuevo estudio de opinión pública de Tucumán, realizado por la consultora Hugo Haime & Asociados entre el 5 y el 16 de junio de 2026 sobre una muestra de 800 casos domiciliarios, expone el escenario social y político de la región.
Los datos se difunden en días contiguos a la presentación del informe de la consultora que lidera Julio Burdman, encuestador vinculado a La Libertad Avanza en Tucumán, y provienen de la firma habitualmente contratada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El estado de ánimo mayoritario entre los tucumanos encuestados se reparte entre quienes manifiestan estar con bronca, que representan el 41,4%, y quienes se declaran tristes y desanimados, con el 38,0%, mientras que la opción contenta y esperanzada se ubica en el 17,7% y los indecisos marcan el 2,9%.
En materia económica nacional, el 82% de los consultados evalúa que la situación del país mejoró poco o nada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, desglosado en un 46% que dice nada y un 36% que dice poco, frente a un 17% que opina que mejoró mucho o bastante y un 1% que no responde. Al trasladar la consulta a la economía del hogar, el porcentaje de respuestas negativas se mantiene en el 82%, compuesto por un 33% que afirma que no mejoró nada y un 49% que dice poco, mientras que la mejora registra un 18% y el no sabe no responde queda en 0%. Respecto al rumbo general, un 59% se inclina por modificar el modelo económico, donde el 38,0% pide cambiarlo totalmente y el 20,9% cambiarlo manteniendo algunas cosas, en tanto que el 40% prefiere sostenerlo, dividido entre un 26,7% que opta por mantenerlo con algunas modificaciones y un 12,7% tal como está, cerrando la consulta con un 1,7% de indecisos.
¿Cómo votarían los tucumanos en 2027?
La gestión del presidente Milei recoge en la provincia un 57,9% de desaprobación, un 39,3% de aprobación y un 2,8% de no sabe no responde. Por su parte, la gestión de Osvaldo Jaldo como gobernador obtiene un 55,3% de aprobación ante un 40,6% de desaprobación y un 4,1% de indecisos.
En concordancia, el posicionamiento frente al gobierno provincial arroja un 53,6% de ciudadanos que se identifican como adherentes, un 37,7% como opositores y un 8,8% que no responde. En cuanto a la imagen de los dirigentes locales ordenada por su saldo neto positivo, Jaldo lidera con 43,1% de imagen muy buena o buena, 37,2% regular, 19,5% muy mala o mala y un saldo positivo de 31,5. Le sigue Miguel Acevedo con 23,8% positiva, 42,3% regular, 16,8% negativa y un saldo de 16,9; Roberto Sánchez con 25,7% positiva, 39,7% regular, 19,7% negativa y un diferencial de 16,5; Rossana Chahla con 27,9% positiva, 40,6% regular, 28,6% negativa y un saldo de 5,7; Federico Pelli con 21,3% positiva, 29,4% regular, 22,6% negativa y un saldo de 5,6; Darío Monteros con 20,7% positiva, 38,4% regular, 23,5% negativa y un diferencial de 2,3; y finalmente Lisandro Catalán con 15,0% positiva, 27,0% regular, 21,1% negativa y un saldo negativo de 1,2.
Ante la consulta de intención de voto por partido político si hoy hubiera elecciones a gobernador, el Peronismo encabeza las preferencias con el 42,3%, seguido por La Libertad Avanza con el 30,4%. La Unión Cívica Radical se ubica en tercer lugar con el 8,3%, Fuerza Republicana obtiene el 2,1%, la Izquierda el 2,0%, el voto en blanco o nulo se posiciona en 2,0%, los tucumanos que manifiestan que no irían a votar representan el 0,1% y los indecisos alcanzan el 12,8%. Al incluir fórmulas concretas con nombres propios en el escenario electoral, la opción oficialista del Partido Justicialista con Jaldo y Acevedo sube al 46,6%, seguida por la propuesta de La Libertad Avanza compuesta por Catalán y Pelli con el 29,0%. La fórmula de la Unión Cívica Radical con Sánchez y Mariano Campero logra un 14,1%, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con Alejandra Arréguez y Martín Correa alcanza el 3,2%, empatando con la boleta de Fuerza Republicana encabezada por Ricardo Bussi y Gerardo Huesen que también registra 3,2%. El panorama de nombres propios cierra con un 2,5% de los encuestados que votaría en blanco o nulo, un 0,1% que no iría a votar y un 1,4% que no sabe o no responde.