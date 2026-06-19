Flor Peña recibió el respaldo de su hijo Juan Otero tras el escándalo en Luzu TV: “Sos la mejor madre”

El escándalo que terminó con la salida de Flor Peña

En otro tramo del mensaje, Juan también sugirió que parte de las críticas hacia su madre tienen relación con su condición de mujer. “Se la ataca por ser mujer, pero qué mujer eh”, escribió, antes de cerrar con una reflexión: “Fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”.