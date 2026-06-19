Flor Peña recibió el respaldo de su hijo Juan Otero tras el escándalo en Luzu TV: “Sos la mejor madre”

Resumen para apurados
- Juan Otero respaldó a su madre Florencia Peña en redes tras su salida de Luzu TV, ocurrida por difundir una noticia falsa sobre Jorge Messi recientemente en Argentina.
- Peña abandonó el canal tras pedir disculpas por el error, el cual atribuyó a la producción. Su hijo cuestionó el nivel de odio recibido y sugirió que la atacan por ser mujer.
- El escándalo reaviva el debate sobre la responsabilidad de los medios de streaming y expone el impacto del acoso virtual hacia figuras públicas tras cometer errores al aire.
En medio de la polémica que derivó en su salida de Luzu TV, Florencia Peña recibió una muestra pública de apoyo por parte de su hijo, Juan Otero. El influencer compartió un emotivo mensaje en redes sociales para respaldar a la actriz luego de las críticas que recibió tras difundir una información falsa sobre Jorge Messi.
“Qué decirte ma... sos la mejor madre que puede un hijo tener”, comenzó escribiendo Juan. A lo largo de la publicación, definió a Flor Peña como una persona “compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva”, y destacó el acompañamiento que siempre brindó a su familia.
El joven también recordó el respaldo que recibió de su madre a lo largo de su vida y resaltó la manera en que lo impulsó a perseguir sus objetivos. “Me empujaste a ser siempre quien quiero ser, que me empujaste a seguir mis sueños, a creerlos y a lograrlos”, expresó.
El mensaje de apoyo en medio de la polémica
Además de elogiar a la actriz, Juan Otero se mostró convencido de que podrá superar el difícil momento que atraviesa. “Aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenes ángel y eso no lo tienen todos”, sostuvo.
El escándalo que terminó con la salida de Flor Peña
En otro tramo del mensaje, Juan también sugirió que parte de las críticas hacia su madre tienen relación con su condición de mujer. “Se la ataca por ser mujer, pero qué mujer eh”, escribió, antes de cerrar con una reflexión: “Fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”.
La publicación llegó apenas un día después de que Flor Peña anunciara su salida de Luzu TV. La actriz explicó que comunicó la falsa noticia sobre Jorge Messi porque la información le había sido transmitida por la producción como si estuviera confirmada.
Tras el episodio, Peña pidió disculpas públicamente a la familia Messi y reconoció la gravedad del error. La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales y derivó en una ola de críticas que motivó la respuesta de su hijo, quien decidió salir a respaldarla públicamente en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos para la conductora.