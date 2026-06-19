Video: el emotivo rezo de Antonela Roccuzzo antes del debut de Lionel Messi en el Mundial

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo fue filmada rezando por Lionel Messi en un palco de Kansas City antes del debut triunfal de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.
- El video se viralizó tras el partido donde Messi hizo tres goles y admitió días difíciles previos. Antonela sumó luego un emotivo mensaje de apoyo en sus redes sociales.
- Este gesto refleja el fuerte respaldo familiar a Messi en un torneo clave, consolidando el vínculo emocional con los hinchas en lo que podría ser su última Copa del Mundo.
La victoria de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó momentos de alegría dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos tuvo como protagonista a Antonela Roccuzzo, cuya reacción en la previa del encuentro se volvió viral en las redes sociales y conmovió a miles de hinchas.
Horas después del triunfo argentino, comenzó a circular un video en el que se observa a la esposa de Lionel Messi rezando con los ojos cerrados mientras esperaba el inicio del partido en el estadio de Kansas City. La escena ocurrió en uno de los palcos del recinto, donde siguió el encuentro junto a sus tres hijos.
Antonella was praying before the start of the Argentina vs Algeria game ð¥¹ð pic.twitter.com/7Joa7wzOVo— â¡ (@Bonmatimessi) June 18, 2026
Las imágenes cobraron aún más repercusión luego de las declaraciones del capitán argentino tras el partido. Después de marcar los tres goles de la victoria frente a Argelia, Messi reconoció que atravesó momentos difíciles en los días previos al debut mundialista. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó.
En ese contexto, muchos usuarios interpretaron el gesto de Antonela como una muestra de apoyo y acompañamiento en un momento especial para el futbolista. El video rápidamente recorrió distintas plataformas y se convirtió en una de las secuencias más emotivas que dejó la primera presentación de la Albiceleste en la Copa del Mundo.
El mensaje para Messi tras la victoria
Luego del encuentro, Antonela Roccuzzo también utilizó sus redes sociales para celebrar el triunfo argentino y felicitar al capitán. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a una serie de fotografías familiares tomadas durante la jornada en Kansas City. El mensaje recibió miles de reacciones y volvió a reflejar el respaldo incondicional de la familia al máximo referente de la Selección, que inició el Mundial con una actuación memorable y un triplete que lo ubicó en lo más alto de la historia de la competencia.