Video: el emotivo rezo de Antonela Roccuzzo antes del debut de Lionel Messi en el Mundial

El mensaje para Messi tras la victoria

Luego del encuentro, Antonela Roccuzzo también utilizó sus redes sociales para celebrar el triunfo argentino y felicitar al capitán. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a una serie de fotografías familiares tomadas durante la jornada en Kansas City. El mensaje recibió miles de reacciones y volvió a reflejar el respaldo incondicional de la familia al máximo referente de la Selección, que inició el Mundial con una actuación memorable y un triplete que lo ubicó en lo más alto de la historia de la competencia.