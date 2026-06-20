Javier Milei, en Rosario: unidad con el Gabinete y distancia con Victoria Villarruel

En declaraciones radiales, De Stefani sostuvo que Villarruel “lo aconsejaba muy bien” al jefe de Estado y consideró que tanto Milei como su hermana, Karina Milei, sentirían celos de la titular del Senado. Al ser consultada acerca de cómo se siente con el maltrato que recibió su hija por parte de Milei, respondió: “La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”. “Ella complementa y enaltece el Gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, subrayó durante una entrevista con Radio 2 de Santa Fe.