Javier Milei, en Rosario: unidad con el Gabinete y distancia con Victoria Villarruel

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en Rosario, evidenciando un fuerte distanciamiento de su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
- El distanciamiento ocurre tras meses sin compartir actos públicos y luego de que la madre de Villarruel criticara al entorno presidencial acusándolo de sentir celos de su hija.
- La falta de sintonía en la cúspide del Ejecutivo expone una grieta interna que podría repercutir en el armado político oficialista y en la futura gobernabilidad del país.
El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó este sábado a Rosario para participar de la ceremonia central por el Día de la Bandera, realizada en el Monumento a la Bandera.
Al llegar al evento, el madatario avanzó unos pasos y saludó con un abrazo a integrantes de su gabinete, aunque la transmisión oficial no mostró el saludo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El jefe de Estado arribó al acto en una camioneta negra junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Fue recibido por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, posteriormente, comenzó a saludar a los integrantes de su equipo.
Fuerte presencia oficialista
Entre los presentes estuvieron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno. También participaron del acto la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Tensión entre Milei y Villarruel
La última vez que Milei y Villarruel compartieron una actividad pública fue durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo. Desde entonces, el vínculo entre ambos se habría deteriorado y la vicepresidenta dejó de participar en las principales actividades oficiales del Gobierno.
Ayer, previo al acto, la madre de Villarruel, Diana De Stefani, realizó fuertes declaraciones contra el presidente Milei y su entorno.
En declaraciones radiales, De Stefani sostuvo que Villarruel “lo aconsejaba muy bien” al jefe de Estado y consideró que tanto Milei como su hermana, Karina Milei, sentirían celos de la titular del Senado. Al ser consultada acerca de cómo se siente con el maltrato que recibió su hija por parte de Milei, respondió: “La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”. “Ella complementa y enaltece el Gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, subrayó durante una entrevista con Radio 2 de Santa Fe.
De Stefani también recordó la etapa legislativa de la fórmula Milei–Villarruel: “Ellos hicieron una dupla que realmente le encantaba a los argentinos. Cuando fue de diputados era una combinación...Un entendimiento que realmente nos sorprendió. Llegaron al puesto que ambicionaban y que pase esto es incomprensible”.
En otro tramo de la entrevista, en diálogo con Radio 10, planteó posibles motivos del distanciamiento entre ambos dirigentes: “Porque ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de milei lo votó por ella”.
Ante la repregunta sobre si el Presidente podría sentir celos, fue tajante: “Siento que sí, puede ser. Él o su hermana”. Y añadió que su hija le habría comentado otro aspecto del vínculo interno del Gobierno: “Lo que me dijo es que gobierna la hermana”.