Allanaron una fábrica de "Fernnabis": comercializaban bebidas a base de fernet y cannabis

Un allanamiento realizado en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires permitió desarticular un centro de elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas que contenían tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y se secuestró una importante cantidad de productos, insumos y equipamiento utilizado para la producción y distribución.