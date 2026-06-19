Allanaron una fábrica de "Fernnabis": comercializaban bebidas a base de fernet y cannabis
Una pericia confirmó la presencia de THC en productos que se promocionaban por redes sociales y se enviaban a distintos puntos del país. La investigación comenzó tras el hallazgo de una botella en las inmediaciones de boliches de Ramos Mejía.
Resumen para apurados
- La Policía Federal desbarató en Buenos Aires una fábrica ilegal de 'Fernnabis', bebida de fernet con THC, tras detener a dos personas sospechosas de violar la ley de drogas.
- El caso comenzó tras hallar una botella en Ramos Mejía. Una investigación con compras controladas y pericias confirmó que las bebidas con THC se distribuían a todo el país.
- Con los detenidos bajo la Ley de Drogas, la Justicia investiga el alcance real de la organización, buscando identificar a otros implicados y el volumen de venta nacional.
Un allanamiento realizado en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires permitió desarticular un centro de elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas que contenían tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y se secuestró una importante cantidad de productos, insumos y equipamiento utilizado para la producción y distribución.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación se inició a partir del hallazgo de una botella identificada como “FERNNABIS - Un Fernet con Extractos de Cannabis” en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía.
A partir de ese primer secuestro, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, relevamiento de redes sociales y análisis de fuentes abiertas. La pesquisa avanzó luego mediante una compra controlada autorizada judicialmente, que permitió comprobar que el producto era comercializado a través de canales digitales.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Sebastián Basso, y del juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez.
Una pericia química practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada confirmó la presencia de THC, resultado que fortaleció las pruebas reunidas en el expediente.
Venta por redes sociales y envíos a todo el país
Según la investigación, las bebidas eran promocionadas y comercializadas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.
En esas plataformas, los responsables atribuían efectos psicoactivos a los productos y ofrecían envíos a distintos puntos del país.
Además de la marca “FERNNABIS”, los investigadores detectaron otra denominación comercial, “SANNABIS”, cuyas etiquetas también fueron encontradas durante el allanamiento.
Qué encontraron durante el operativo
Durante el procedimiento se secuestraron 12 bidones con capacidad para 20 litros cada uno y aproximadamente 66 litros de preparación elaborada con alcohol y cannabis sativa.
También fueron hallados 30 botellones de 1,9 litros de fernet marca “777” y 10 botellas de bebidas alcohólicas elaboradas con principio activo cannábico, entre licores y unidades de “Fernnabis”.
A ello se sumaron 19 frascos con difusor de alcohol con cannabis, 96 botellas de vidrio vacías junto con sus respectivos tapones y etiquetas correspondientes a ambas marcas.
Los investigadores encontraron además un sistema de cultivo tipo indoor, dos plantas de cannabis, dos bolsas con hojas de marihuana con un peso total de 1.225 gramos y un frasco con cogollos que pesó 195 gramos.
Entre los elementos secuestrados también figuraban un frasco con colillas de cigarrillos artesanales de marihuana, dos balanzas de precisión, embudos, jarras y diversos materiales de embalaje destinados al fraccionamiento de las bebidas.
Asimismo, se incautaron dos computadoras portátiles y dos teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación.
Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa por presuntas infracciones a la Ley 23.737, que regula el tráfico y la tenencia de estupefacientes en la Argentina.
Ahora, los investigadores buscan determinar cuál era el verdadero alcance de la operatoria, el volumen de producción de las bebidas, los canales utilizados para su distribución y si existieron otras personas involucradas en la elaboración y comercialización de los productos.