Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo
Desde tesoros romanos hasta cartas enviadas a principios del siglo XX, una muestra de filatelia y numismática en el Mercado Municipal reúne piezas que permiten reconstruir migraciones, guerras, afectos y vida cotidiana del pasado.
Una moneda romana acuñada hace miles de años. Una carta enviada desde Tafí Viejo a Europa a comienzos del siglo XX. Un telegrama belga que felicita a unos recién casados en 1952. A simple vista parecen objetos desconectados entre sí aunque todos lograron sobrevivir al paso del tiempo y hoy vuelven a contar historias.
Eso es precisamente lo que propone la Muestra de Filatelia y Numismática que puede visitarse en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín) hasta el 6 de julio. Organizada por la Sociedad Filatélica de Tafí Viejo, el Centro Numismático Tucumán y el área de Cultura municipal, la exposición reúne estampillas, sobres, postales, telegramas, billetes, monedas y medallas provenientes de distintas épocas y lugares del mundo.
Pero detrás de las vitrinas no hay solamente objetos antiguos. Hay relatos. “La filatelia empieza en la biblioteca”, resume el licenciado Adrián Trapani, uno de los impulsores de la muestra. La frase puede sorprender a quienes imaginan el coleccionismo como una acumulación de piezas raras. Para Trapani, en cambio, cada objeto es el punto de partida de una investigación.
“Un sobre puede decirnos cuándo fue enviado, desde dónde salió, cuál fue su recorrido, qué medios de transporte utilizó y cuándo llegó a destino. Toda esa información queda registrada en los matasellos”, explica.
Se exhiben objetos silenciosos, pero cargados de voces. Sobres, postales y telegramas que alguna vez estuvieron en manos de personas concretas y que atravesaron ciudades, fronteras y océanos antes de terminar convertidos en piezas de colección. Lo que hoy se observa como patrimonio documental fue, en otro tiempo, parte de la vida cotidiana.
“No hay tema que no esté plasmado en una estampilla en alguna parte del mundo”, asegura. La afirmación se vuelve evidente al recorrer las vitrinas. Una de ellas está dedicada a los árboles. Allí conviven emisiones postales de distintos países que retratan especies forestales, paisajes naturales y actividades productivas vinculadas a la explotación de recursos vegetales. Aparecen referencias al árbol del caucho y al auge de la producción de látex, junto con sellos dedicados al arce canadiense y a la elaboración del tradicional jarabe de maple.
Ventanas
Las estampillas, lejos de ser simples comprobantes de franqueo, funcionan como pequeñas ventanas a la geografía, la economía y la cultura de distintas regiones del mundo.
En otra vitrina, el visitante puede emprender un viaje a la Europa de la posguerra. Decenas de tarjetas postales, sobres y enteros postales enviados entre 1918 y 1926 conservan direcciones manuscritas, sellos y marcas postales que permiten reconstruir los caminos recorridos por la correspondencia en un continente que intentaba reorganizarse tras la Primera Guerra Mundial.
Las tintas desvaídas, el papel amarillento y las caligrafías cuidadosas convierten a cada documento en un pequeño testimonio de una época marcada por los cambios políticos y las migraciones.
Quizás uno de los objetos más entrañables de la exposición sea un telegrama del Reino de Bélgica fechado en 1952. Ilustrado con músicos, familiares y una pareja de recién casados, el documento contiene un breve mensaje de felicitación. Más que una pieza postal, parece una pequeña obra de arte que recuerda la importancia que tuvo el correo para acompañar los momentos más significativos de la vida cotidiana.
No obstante, para Trapani las historias más emocionantes son aquellas que conectan directamente con Tafí Viejo.
Desde hace años colecciona correspondencia enviada desde la ciudad ferroviaria a principios del siglo XX, que partieron rumbo a Alemania, Suiza, República Checa, Gran Bretaña o España y que hoy aparecen dispersas en subastas y colecciones privadas alrededor del mundo.
“Son documentos que permiten reconstruir la historia de las comunidades inmigrantes que llegaron a trabajar en los talleres ferroviarios”, cuenta. Encontrar una de esas piezas y traerla nuevamente a Tucumán tiene para él un significado especial. “Es, de alguna manera, repatriar parte de nuestra historia”, reflexiona.
La exposición también reserva espacio para la numismática. Entre monedas y medallas aparecen piezas vinculadas a episodios clave de la historia argentina. Algunas de ellas fueron elaboradas con el metal de cañones utilizados durante las guerras de la Independencia, transformando antiguos instrumentos de combate en objetos de memoria.
Hay además monedas del Imperio Romano que permiten al visitante encontrarse cara a cara con objetos que atravesaron siglos y civilizaciones para llegar hasta una vitrina en Tafí Viejo.
El recorrido deja una sensación difícil de ignorar. Más que un hobby, como sostiene Trapani, la filatelia y la numismática funcionan como una forma de preservar aquello que el tiempo suele borrar. Cada estampilla, cada carta y cada moneda guardan una historia. Y muchas de ellas todavía están esperando ser descubiertas.