Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

“No hay tema que no esté plasmado en una estampilla en alguna parte del mundo”, asegura. La afirmación se vuelve evidente al recorrer las vitrinas. Una de ellas está dedicada a los árboles. Allí conviven emisiones postales de distintos países que retratan especies forestales, paisajes naturales y actividades productivas vinculadas a la explotación de recursos vegetales. Aparecen referencias al árbol del caucho y al auge de la producción de látex, junto con sellos dedicados al arce canadiense y a la elaboración del tradicional jarabe de maple.