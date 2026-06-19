La Libertad Avanza rechazó un proyecto de Vargas Aignasse y alertó sobre un posible avance contra la libertad de expresión

La Libertad Avanza Tucumán (LLA), espacio político liderado por Lisandro Catalán, expresó este jueves su rechazo al proyecto de ley impulsado por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisión en la Legislatura. Según advirtió el partido libertario, el texto parlamentario podría afectar la libertad de expresión y la independencia de poderes.