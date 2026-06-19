La Libertad Avanza rechazó un proyecto de Vargas Aignasse y alertó sobre un posible avance contra la libertad de expresión
El espacio que conduce Lisandro Catalán cuestionó una iniciativa que ya cuenta con dictamen en la Legislatura y advirtió que podría habilitar mecanismos para exigir la eliminación de publicaciones en redes sociales.
Resumen para apurados
- LLA Tucumán rechazó este jueves un proyecto de ley de Vargas Aignasse en la Legislatura provincial, por considerar que amenaza la libertad de expresión y la división de poderes.
- La iniciativa, con dictamen de comisión, busca que la Justicia ordene borrar publicaciones en redes. LLA afirma que ya existen vías legales para denunciar agresiones.
- El bloque libertario exigió frenar el proyecto para evitar un precedente que vulnere garantías democráticas y condicione al Poder Judicial en la provincia de Tucumán.
La Libertad Avanza Tucumán (LLA), espacio político liderado por Lisandro Catalán, expresó este jueves su rechazo al proyecto de ley impulsado por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisión en la Legislatura. Según advirtió el partido libertario, el texto parlamentario podría afectar la libertad de expresión y la independencia de poderes.
A través de un comunicado, la fuerza política manifestó su “profunda preocupación” y se declaró en “estado de alerta” ante el avance de la propuesta legislativa, al considerar que establece mecanismos para que la Justicia intime a ciudadanos a eliminar publicaciones o videos difundidos en redes sociales.
En La Libertad Avanza sostuvieron que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos por una publicación cuenta actualmente con las herramientas legales correspondientes para acudir a la Justicia, por lo que cuestionaron la intervención del Poder Legislativo en una materia que, a su entender, corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
“El Poder Legislativo no puede condicionar ni obligar el accionar del Poder Judicial. Se trata de un hecho de enorme gravedad institucional”, señalaron desde el espacio que conduce Catalán.
Asimismo, remarcaron que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática y republicana, y advirtieron que cualquier intento de restringirla o generar mecanismos de censura representa un avance sobre derechos y garantías esenciales de los ciudadanos.
Finalmente, el espacio libertario repudió la iniciativa y solicitó que cualquier proyecto que implique un atropello a las libertades individuales y a la división de poderes sea frenado de manera inmediata.
“Defender la libertad de expresión es defender la democracia”, concluyó el comunicado difundido por el partido.