Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

A veces, un premio no significa un viaje soñado ni una compra largamente esperada. A veces significa algo mucho más urgente como poder respirar con tranquilidad. Eso fue precisamente lo que ocurrió esta semana con los ganadores de Números de Oro, quienes coincidieron en un mismo destino para el dinero obtenido. Ellos utilizarán este golpe de suerte para saldar deudas, afrontar gastos pendientes y aliviar la economía familiar.
En la semana número 12 del entretenimiento de LA GACETA, tres tucumanos se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000. Aunque viven en distintos lugares y tienen historias diferentes, los tres encontraron en el premio una ayuda concreta para resolver preocupaciones cotidianas.
Una de las ganadoras fue María Alicia Argañaráz, de 74 años. Jubilada y residente de San Miguel de Tucumán, donde vive junto a su esposo. “Estoy muy contenta y voy a utilizar el dinero para pagar cuentas que habían quedado pendientes”, contó la ganadora capitalina.
Pero la fortuna también alcanzó a Sergio Ricardo Juárez, de 57 años y vecino de Alderetes. El hombre trabaja en una gomería y comparte su hogar con su esposa y su hijo.
“Este premio nos va a permitir cancelar algunas deudas”, afirmó e indicó que en este contexto tan complicado está contento de poder llevar tranquilidad a las finanzas familiares.
La tercera afortunada fue María Rosa Hartrig, de 70 años. Jubilada, vive sola, aunque muy cerca de sus seres queridos. “Una de mis hijas vive en la planta baja y otra junto a su familia en el piso superior”, reveló. Para ella sus afectos son muy importantes por lo que Rosa explicó que destinará parte del dinero a pagar deudas, pero también lo disfutará con su familia. “Otra parte va a ser para ayudar a mis hijas”, reveló.
Nueva chance
Los tres recibieron la noticia con sorpresa y alegría. Más allá de sus diferencias de edad, ocupación o lugar de residencia, compartieron la sensación de que el premio llegó en un momento oportuno. Y así mientras los tres celebran este alivio inesperado, una nueva oportunidad ya está en marcha ya que hoy se lanza la Semana 13.
Es que con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy, los lectores podrán participar por un pozo de $3.500.000.
Además, quienes cuentan con Tarjeta Sol tienen la posibilidad de duplicar el premio. Para acceder a este beneficio exclusivo, los participantes deben retirar sus tarjetas selladas en la sede de LA GACETA, ubicada en La Rioja 265, en el horario de 17.30 a 20.30.
Por otra parte, continúa vigente Números de la Suerte, el sorteo complementario que entrega órdenes de compra por $350.000, ampliando las posibilidades de ganar cada semana.
Con miles de tucumanos de distintos puntos de la provincia atentos a cada edición, Números de Oro se consolida como uno de los entretenimientos más esperados por los lectores y sigue renovando la ilusión de los lectores. Pero además en casos como este, también se convierte en una ayuda concreta para quienes más la necesitan.