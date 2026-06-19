Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

La tercera afortunada fue María Rosa Hartrig, de 70 años. Jubilada, vive sola, aunque muy cerca de sus seres queridos. “Una de mis hijas vive en la planta baja y otra junto a su familia en el piso superior”, reveló. Para ella sus afectos son muy importantes por lo que Rosa explicó que destinará parte del dinero a pagar deudas, pero también lo disfutará con su familia. “Otra parte va a ser para ayudar a mis hijas”, reveló.