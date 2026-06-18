Recuerdos fotográficos: las casas de Lola mora en Italia

Al finalizar el siglo XIX, y luego de dos años de residir en Roma, Lola Mora tenía su estudio en la calle Lungo Tevere Prati, número 16, cuentan Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán en su biografía sobre la escultora tucumana. Un periodista romano decía que “parece el estudio de un viejo escultor; allí se encuentran estatuas, caballos y guerreros de barro de proporciones colosales; aquí y allá, bocetos de monumentos y de fuentes que la eximia artista esboza por encargos recibidos de su país”. En el sexto piso de ese edificio angosto (foto de 1995, tomada de la biografía) instaló su taller. Luego ocuparía otro más sofisticado, dicen los biógrafos. A partir de 1899 intensificó su vida social, comenzó a vender obras y se volvió muy popular. La mencionaban los cronistas y la agasajaban desde Roma hasta Sicilia. Según contaría en 1904 su primer maestro, Santiago Falcucci, Lola tenía entrada “en aristocráticos salones y relaciones principescas; alcanzando la suerte de llegar hasta la presencia del rey y la reina, que le apretaron la mano”. Falcucci también recordó: “Cuando en una excursión de arte visitó Palermo, el Círculo Artístico le hizo una recepción regia. Y en el baile que se dio en su honor, entró ella apoyada en el brazo del príncipe de Trabia; el camino que debía recorrer para llegar al gran salón estaba sembrado de camelias y gardenias”.