Cuando el offside empieza a ser una ventaja ridícula

Fueron tres, un hat-trick, pero podrían haber sido cuatro, si al hercúleo Lionel Messi no le hubieran anulado el primer gol por un offside centimetral, de apenas un hombro. La misma suerte corrió luego Argelia, con un tanto cancelado por una clavícula, una rótula y una oreja en posición adelantada. Un reglamento que cayó en desgracia con el paso de los años y ahora bordea el ridículo, corta el ritmo de los partidos, envicia el ambiente y genera rispideces.
La ley del offside o de posición adelantada, luego renombrada como “fuera de juego”, se creó originalmente para evitar las ventajas deportivas, lo que en el barrio, en la plaza o en la misma calle, donde se juega sin offside, se conoce como “quesero”. Según el periodista Juan Manuel Aragón, el término proviene de las antiguas casas de campo, donde luego de hacer los quesos se los dejaba estacionar en lugares altos para protegerlos de los animales. Por analogía, al jugador vago o que se quedaba parado esperando la pelota arriba sin bajar a defender, se le empezó a llamar "quesero" por "estar arriba" al lado del arquero rival, esperando el balón ¡Eso sí es ventaja deportiva!
Con buen criterio y para dinamizar el juego, esta ley se fue flexibilizando con los años. Primero (1863) debía hacer tres personas (dos jugadores y el arquero), entre el atacante y la línea de gol. En 1925 se redujo a dos y en 1990 se estableció que debían estar en la misma línea.
Con la tecnología actual todo puede redefinirse al milímetro y podrían establecerse parámetros más realistas. ¿Qué ventaja deportiva aporta la costura de la camiseta en el hombro? Encima en jugadores que están saliendo de la zona prohibida. ¿Qué ventaja tiene un jugador que viene corriendo hacia su propio arco y queda enganchado por el talón del calzado?¿Qué beneficio recibe un deportista por su rótula ilegítima?
Un metro adelantado, medio metro, nadie está seguro y todo es debatible, pero así como esta regla fue evolucionando para mejorar al juego más popular del mundo, no hay dudas de que debería seguir haciéndolo, porque dos centímetros de botín no representan ninguna ventaja deportiva, sino más bien corta la dinámica del juego, genera bronca, sentimientos de injusticia y la ridiculez pasa a ser la única que saca ventaja.