Cuando el offside empieza a ser una ventaja ridícula

La ley del offside o de posición adelantada, luego renombrada como “fuera de juego”, se creó originalmente para evitar las ventajas deportivas, lo que en el barrio, en la plaza o en la misma calle, donde se juega sin offside, se conoce como “quesero”. Según el periodista Juan Manuel Aragón, el término proviene de las antiguas casas de campo, donde luego de hacer los quesos se los dejaba estacionar en lugares altos para protegerlos de los animales. Por analogía, al jugador vago o que se quedaba parado esperando la pelota arriba sin bajar a defender, se le empezó a llamar "quesero" por "estar arriba" al lado del arquero rival, esperando el balón ¡Eso sí es ventaja deportiva!