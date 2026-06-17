Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

El seleccionado de Austria se impuso con autoridad a su par de Jordania por 3 a 1 en Santa Clara. por la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se puso en ventaja con un golazo de Romano Schmid (21′), pero Ali Alowan igualó el partido para Jordania con un golazo al inicio del segundo tiempo.
Un gol en contra de Yazan Al Arab (76′) tras un córner inclinó la balanza para los europeos y Marko Arnautovic (102′) sentenció el resultado final mediante un tiro penal.
Con este resultado, Austria quedó con tres unidades en la zona al igual que Argentina, que en primer turno goleó 3-0 a Argelia. En la próxima fecha, los europeos chocarán en Dallas ante los campeones del mundo.
Un golazo de Romano Schmid abrió la cuenta para Austria a los 21 minutos del primer tiempo, pero la respuesta jordana llegó rápido en el inicio del complemento, de la mano de Ali Olwan. Así, las cosas parecían dirigirse hacia el empate, sobre todo después de un gol anulado para los europeos por una mano de Stefan Posch previa al remate de Marko Arnautovic.
Penal sobre la hora
Sin embargo, a los 31 minutos del segundo tiempo, un gol en contra de Yazan Alarab derivó en el 2-1 de los austríacos que parecía iba a ser definitivo. Pero, cuando el reloj ya marcaba el nueve minutos de los 10 adicionados, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por el 3-1 definitivo.
Ahora, Austria se medirá el próximo lunes 22, en Dallas y desde las 14, ante la Selección Argentina, en un duelo que definirá la cima del Grupo J, dado que ambos llegan con tres puntos en el bolsillo. Para Jordania, en tanto, el próximo compromiso será el martes 23, a las 00, ante Argelia en San Francisco.