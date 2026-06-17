Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Un golazo de Romano Schmid abrió la cuenta para Austria a los 21 minutos del primer tiempo, pero la respuesta jordana llegó rápido en el inicio del complemento, de la mano de Ali Olwan. Así, las cosas parecían dirigirse hacia el empate, sobre todo después de un gol anulado para los europeos por una mano de Stefan Posch previa al remate de Marko Arnautovic.