Seguridad

Una joven de 21 años denunció que cuatro mujeres le dieron una golpiza

La víctima fue hospitalizada por las lesiones que sufrió.

SECUELAS. Las lesiones que sufrió la joven.
SECUELAS. Las lesiones que sufrió la joven.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs


Una joven de 21 años denunció haber sido agredida por cuatro mujeres, a quienes señaló como responsables de una serie de hostigamientos que, según afirmó, viene sufriendo desde hace tiempo.

Eliana Ayelén Eley relató que el sábado se encontraba participando del cumpleaños de su abuela en una vivienda ubicada sobre avenida Alem al 2.600 cuando se presentaron dos jóvenes que comenzaron a provocar incidentes. “Empezaron a insultarme y a pedirme que saliera de la casa para pelear. Como la situación se estaba poniendo cada vez más tensa, mis familiares le pidieron a mi tío que me llevara hasta mi domicilio, en el barrio San Fernando”, explicó.

Según la denunciante, al llegar a su vivienda la situación se agravó. “Lo único que quería era evitar problemas. Pero cuando bajé de la camioneta aparecieron cuatro mujeres. Dos de ellas comenzaron a golpearme y me hacían dar la cara contra el vehículo. Después se sumaron las otras dos, que me rasguñaron el rostro y me patearon cuando estaba en el suelo”, sostuvo.

Presencia policial

Eley aseguró que familiares y vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 y que, al advertir la presencia policial, las agresoras se retiraron del lugar.

Posteriormente fue trasladada al hospital Padilla, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas y permaneció en observación debido a los golpes que presentaba en la cabeza. “La verdad es que no entiendo qué les pasa. No les hice absolutamente nada y desde hace tiempo sufro distintos tipos de hostigamiento, tanto en las redes sociales como en la calle. Así no puedo vivir tranquila”, señaló la joven. La denunciante confirmó que realizó la correspondiente presentación policial y que impulsará la causa en el ámbito penal.

Patricio Fresia, abogado que la asistirá durante el proceso judicial, sostuvo que el caso presenta características que, a su criterio, resultan preocupantes.

“Se trata de una joven que denuncia haber sido atacada por varias personas que dirigieron la agresión principalmente contra su rostro. Son hechos que generan preocupación y que deben ser investigados con profundidad para determinar responsabilidades”, indicó.

Una motociclista embarazada chocó y dio a luz en el hospital Padilla

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El profesional añadió que, según la información reunida hasta el momento, no existiría un conflicto previo que permita explicar el ataque. “Hasta ahora no encontramos elementos que justifiquen semejante nivel de violencia. Por eso entendemos que la investigación deberá avanzar para esclarecer qué ocurrió y cuál fue la participación de cada una de las denunciadas”, concluyó.

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