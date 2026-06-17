Una joven de 21 años denunció que cuatro mujeres le dieron una golpiza

Posteriormente fue trasladada al hospital Padilla, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas y permaneció en observación debido a los golpes que presentaba en la cabeza. “La verdad es que no entiendo qué les pasa. No les hice absolutamente nada y desde hace tiempo sufro distintos tipos de hostigamiento, tanto en las redes sociales como en la calle. Así no puedo vivir tranquila”, señaló la joven. La denunciante confirmó que realizó la correspondiente presentación policial y que impulsará la causa en el ámbito penal.