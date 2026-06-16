Argentina vs Argelia hoy, EN VIVO: a qué hora juega Lionel Messi en el Mundial 2026, formaciones y dónde ver

Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City
El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).Ver más
¿Quién es Amad Diallo, la figura de Costa de Marfil que se formó en un club inspirado en Boca?
El delantero del Manchester United tuvo una infancia marcada por una compleja historia de inmigración y comenzó su carrera en un equipo italiano fundado en homenaje a Boca. En el Mundial 2026 ya se convirtió en héroe de su selección.Ver más
¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?
La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.
Escándalo en el Mundial 2026: Canadá le negó la visa a Thomas Partey y Ghana apeló de urgencia
El mediocampista ghanés no pudo ingresar a Canadá debido a las acusaciones por violación y agresión sexual que enfrenta en el Reino Unido. Ghana presentó una apelación judicial para intentar que pueda estar en el debut frente a Panamá.Ver más
La decisión de Nicolás Paz que sorprende al Real Madrid
El mediocampista argentino habría comunicado su intención de continuar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas pese al interés del Real Madrid por recuperarlo. La decisión se conoce en la previa de su posible debut mundialista con la Selección.Ver más
La advertencia de un defensor de Brasil antes de enfrentar a Haití: “No podemos tener soberbia”
Douglas Santos pidió humildad y máxima concentración para el duelo frente a Haití por el Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita una victoria tras el empate 1-1 en su debut ante Marruecos.Ver más
Equipo confirmado
Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez; la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.
¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?
La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.Ver más
Protestas, silbidos y tensión política: el caliente debut de Irán en el Mundial 2026
El empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium estuvo marcado por manifestaciones en las tribunas, cuestionamientos al gobierno iraní y mensajes vinculados al conflicto en Medio Oriente.Ver más
Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia
La Selección iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas. En sus 18 estrenos anteriores acumula 11 victorias, seis derrotas y un empate, con antecedentes de todo tipo, incluso en las campañas que terminaron con la conquista del título.Ver más
Leonardo Balerdi rompió el silencio tras la lesión que lo dejó sin Mundial
El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y debió abandonar la concentración de la Selección Argentina. Tras recibir el respaldo de sus compañeros, compartió un sentido mensaje en las redes sociales.Ver más
El emotivo mensaje de Di María a la Selección antes del debut en el Mundial 2026
El histórico exjugador de la "Albiceleste" les envió un mensaje de apoyo a los futbolistas de Lionel Scaloni en la previa del estreno frente a Argelia. "Estamos con ustedes hasta el fin del mundo", expresó.Ver más
Tim Payne tendría acordada su llegada a Olimpia tras el Mundial 2026
El lateral derecho de Nueva Zelanda, que se volvió viral al pasar de 4.700 a 5,8 millones de seguidores en Instagram, tendría acordada su llegada a Olimpia de Paraguay una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.Ver más
Cómo es la tecnología de la pelota oficial del Mundial 2026 y cuánto cuesta comprar uno original
Adida ofrece opciones que parten con o sin certificación de la FIFA, para jugar o entrenar, desde los $50.000.Ver más
Pampita fue víctima de una estafa con figuritas del Mundial y recibió dos cajas de puré de tomate en lugar del álbum
La modelo contó al aire que compró una caja grande para sus tres hijos y que el paquete que llegó desde el exterior no tenía nada que ver con lo que había pedido, en medio del furor por el álbum de Panini.Ver más
¿Te gritan el gol antes de verlo? La opción que reduce al mínimo el retraso en las transmisiones
La latencia se convirtió en el principal obstáculo para los fanáticos en los eventos deportivos, pero un especialista explicó cómo reducir al mínimo sus perjuicios.Ver más
Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026
El debutante africano rompió todos los pronósticos al igualar sin goles frente al campeón europeo.Ver más
Hervé Renard vuelve al Mundial: el técnico que sorprendió a Argentina en Qatar ahora intentará rescatar a Túnez
Tras la goleada sufrida ante Suecia en el debut del Mundial 2026, Túnez decidió despedir a Sabri Lamouchi y apostar el entrenador francés.Ver más
Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026
Los inesperados empates de España ante Cabo Verde y de Uruguay frente a Arabia Saudita dejaron el Grupo H completamente abiertoVer más
Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia, un país del norte de África con una rica historia y una presencia esporádica en las Copas del Mundo. Dónde queda, cuántos habitantes tiene y cuáles son sus antecedentes futbolísticos.Ver más
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
El encuentro de simpatizantes de diferentes nacionalidades escaló a golpes de puño, patadas, empujones y hasta se lanzaron objetos contundentes.Ver más
Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
El vigente subcampeón del mundo iniciará su camino en la Copa del Mundo con la obligación de confirmar su candidatura al título, mientras que Senegal buscará dar el golpe y empezar con un resultado que lo acerque a los 16avos de finalVer más
Irak vs. Noruega por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
La selección noruega, comandada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, intentará comenzar con una victoria su camino en el Mundial 2026 frente a un Irak que aspira a convertirse en una de las sorpresas del Grupo I.Ver más
Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
La Selección Argentina iniciará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia en el debut por el Grupo J.Ver más
Lo que tenés que saber
LaSelección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. De la mano de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni arranca la defensa del título esta noche desde las 22:00 en el Estadio Arrowhead de Kansas City. Los podés ver por TyC Sports, Telefe, la TV Pública, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. También podés seguir el minuto a minuto de LA GACETA.