Argentina vs Argelia hoy, EN VIVO: a qué hora juega Lionel Messi en el Mundial 2026, formaciones y dónde ver

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Equipo confirmado

Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez; la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.