Francia inicia su sueño mundialista en un cruce con mucha historia ante Senegal

El seleccionado conducido por Didier Deschamps inicia el camino hacia su tercera estrella con la vara altísima. Finalista en las últimas dos ediciones (campeón en 2018 y subcampeón en 2022), el combinado galo busca convertirse en el tercer equipo de la historia en encadenar tres finales consecutivas. Para Deschamps, esta Copa del Mundo marcará su despedida del cargo y la gran oportunidad de coronarse bicampeón desde el banco de suplentes. Con un poderío ofensivo temible que incluye a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (el vigente Balón de Oro) y el hombre del momento, Michael Olise, Francia intentará plasmar su jerarquía por encima de los cuestionamientos a su estilo de juego.