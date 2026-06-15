Mundial 2026

Francia inicia su sueño mundialista en un cruce con mucha historia ante Senegal

"Les Bleus" inician en Nueva York su camino en un nuevo Mundial ante el rival que los sorprendió en 2002. El poderoso ataque de Mbappé, Dembélé y Olise se mide contra el orgullo de unos "Leones" listos para volver a dar el golpe.

Francia inicia su sueño mundialista en un cruce con mucha historia ante Senegal
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francia y Senegal debutan este martes en Nueva York por el Mundial 2026, en un duelo con gran carga histórica que revive el recordado choque de Corea-Japón 2002.
  • El equipo francés busca otra final en la despedida de Deschamps, mientras los senegaleses, dirigidos por un exjugador de 2002, llegan invictos y con sed de revancha.
  • El resultado definirá el rumbo del Grupo en el Mundial 2026 y medirá la chapa de candidata de Francia frente a una selección de Senegal decidida a dar una nueva sorpresa.
Resumen generado con IA

Nueva York se prepara para albergar uno de los cruces más atractivos de la primera ronda del Mundial 2026. Francia, una de las grandes candidatas, hará su presentación este martes frente a Senegal. El partido tiene un condimento especial: inevitablemente evoca el histórico antecedente de hace 24 años, cuando el conjunto africano dio uno de los grandes impactos mundialistas al vencer al entonces campeón del mundo en el debut de Corea-Japón 2002.

El seleccionado conducido por Didier Deschamps inicia el camino hacia su tercera estrella con la vara altísima. Finalista en las últimas dos ediciones (campeón en 2018 y subcampeón en 2022), el combinado galo busca convertirse en el tercer equipo de la historia en encadenar tres finales consecutivas. Para Deschamps, esta Copa del Mundo marcará su despedida del cargo y la gran oportunidad de coronarse bicampeón desde el banco de suplentes. Con un poderío ofensivo temible que incluye a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (el vigente Balón de Oro) y el hombre del momento, Michael Olise, Francia intentará plasmar su jerarquía por encima de los cuestionamientos a su estilo de juego.

En la vereda de enfrente, Senegal asume el desafío con el orgullo de registrar tres clasificaciones mundialistas consecutivas. El entrenador es Pape Thiaw, justamente uno de los integrantes de aquel plantel de 2002, encargado ahora de transmitir ese espíritu a una nueva generación.

Los africanos sellaron su pasaje a este torneo de forma invicta, apoyados en la velocidad para el contragolpe. Además, llegan con sed de justicia tras lo sucedido en enero en la Copa de África, donde levantaron el trofeo pero luego las autoridades declararon campeón a Marruecos. Aunque el caso está en el TAS, el equipo lo usa como combustible emocional.

Con figuras como el inoxidable Sadio Mané y el zaguero Kalidou Koulibaly, los "Leones de Teranga" buscarán dar el golpe ante sus ex colonizadores una vez más.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Théo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Diouf; Lamine Camara, Habib Diarra, Idrissa Gueye; Pape Sarr, Nico Jackson y Sadio Mané.

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).

Estadio: Nueva York.

Hora: 16.

TV: DSports.

Temas Mundial 2026 Nueva YorkSelección francesa de fútbolKylian MbappéOusmane Dembélé
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