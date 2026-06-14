Canessa/Puccio y los límites del ejemplo

Su argumento, además, descansa sobre un deslizamiento. Dessein escribe que “es difícil no conmoverse profundamente ante la presencia de esa figura legendaria”, y habla por experiencia propia y por la de muchísimos. No lo discuto: a mí también me conmueve. Pero conmoverse no es cambiar. No niego que ciertos encuentros puedan interpelar, impresionar o dejar una marca; lo que niego es que un ser humano cambie por simple exposición al ejemplo ajeno. Cambia, cuando cambia, porque algo en su conciencia (previo, íntimo, misterioso) está en condiciones de recibirlo. Y Puccio, hasta donde la historia permite ver, no estaba allí. Sostenerlo no atenúa en nada su responsabilidad: a Puccio no se lo juzga por una epifanía ausente, sino por lo que eligió hacer.