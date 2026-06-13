El Mundial impulsó el reciclaje: el Ecocanje duplicó la participación de vecinos

Entre quienes participaron también hubo grupos de estudiantes del Colegio María del Rosario, que llegaron con bolsas cargadas de materiales reciclables y se sumaron con entusiasmo a la propuesta. La presencia de los estudiantes aportó color a una jornada donde la educación ambiental y la participación comunitaria se mezclaron con el clima mundialista que ya comienza a sentirse en la ciudad.