El "Grupo J" de la gastronomía: los cuatro platos argentinos que brillan en el Mundial de Comida de Taste Atlas

Con una puntuación total de 4,27 en la fase de grupos, la Argentina disputa el lugar más alto en la tabla de la zona J, seguida de Austria con 4,23, Argelia con 4,18 puntos y Jordania con 4,07 al final. Entre los platillos de nuestro país que juegan en el campeonato se encuentran la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo como las comidas más destacadas de nuestro suelo.