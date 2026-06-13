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El "Grupo J" de la gastronomía: los cuatro platos argentinos que brillan en el Mundial de Comida de Taste Atlas

La prestigiosa guía gastronómica elaboró su propia "fase de grupos" con los platos destacados de cada país.

El grupo J de la gastronomía en el Mundial de Comida de Taste Atlas.
El "grupo J" de la gastronomía en el Mundial de Comida de Taste Atlas. Imagen: Taste Atlas
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La gastronomía argentina lidera el Grupo J del Mundial de Comida de Taste Atlas tras superar a Austria, Argelia y Jordania con un puntaje promedio de 4,27.
  • La parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el lomito son los platos nacionales que sumaron puntos clave gracias a las opiniones de comensales del mundo.
  • El liderazgo en esta competencia virtual consolida la proyección internacional de la gastronomía argentina y revaloriza la diversidad de sus recetas regionales tradicionales.
Resumen generado con IA

La fase de grupos luce diferente en la lista de clasificados de Taste Atlas, donde los delanteros, centrales y defensores de Argentina, Argelia, Austria y Jordania fueron reemplazados por las empanadas tucumanas, la Rechta, el Apfelstrudel y el Hummus Kawarma de esas naciones. La prestigiosa guía de comida organizó su propia Copa Mundial de Fútbol donde platos de nuestra provincia y del resto de la Argentina quedaron entre los más destacados.

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Con una puntuación total de 4,27 en la fase de grupos, la Argentina disputa el lugar más alto en la tabla de la zona J, seguida de Austria con 4,23, Argelia con 4,18 puntos y Jordania con 4,07 al final. Entre los platillos de nuestro país que juegan en el campeonato se encuentran la parrillada, las empanadas tucumanas, el cordero al palo y el sándwich de lomo como las comidas más destacadas de nuestro suelo.

Los equipos del grupo J y sus jugadores destacados 

Además de componerse por los emblemáticos platos argentinos, el grupo está integrado por el Karantika, el Mahjouba, Maaquoda y Rechta de Argelia, el Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Zwiebelrostbraten y Wiener Saftgulasch de Austria y el Mansaf, Maqluba, Mujaddara y el Hummus Kawarma de Jordania.

Para entender el éxito de la delegación nacional en este certamen virtual, es necesario desmenuzar las "jugadas gastronómicas" de los cuatro representantes que llevaron a la Argentina a liderar su zona. Taste Atlas, reconocida por recopilar las opiniones de comensales y expertos de todo el planeta, fundamentó el prestigio de cada uno de estos platos locales detallando qué los hace únicos en el mapa culinario internacional.

Las cuatro estrellas del equipo argentino

La Parrillada: 4.5 estrellas

Finalmente, el cuarteto argentino se completa con la parrillada, descripta por la plataforma como un plato que reúne un surtido de carnes de asado y achuras. Taste Atlas explica a la audiencia global que, tradicionalmente, se compone de cortes seleccionados minuciosamente por el parrillero, asegurando que quien pida una parrillada "recibirá un poco de todo".

El plato incluye desde chinchulines y mollejas hasta embutidos esenciales como el chorizo y la morcilla, además de cortes como el vacío y las costillas (asado de tira). La publicación concluye que este festín de carnes no está completo sin sus guarniciones emblemáticas: el infaltable chimichurri, vegetales a la parrilla y ensaladas, destacando entre ellas la ensalada mixta y la ensalada rusa.

Empanadas tucumanas: 4.4 estrellas

El orgullo local llega de la mano de las empanadas tucumanas. Taste Atlas se encarga de diferenciar notablemente esta especialidad de las versiones que se encuentran, por ejemplo, en Buenos Aires. Elaboradas a mano siguiendo recetas ancestrales y tradicionales, la guía elogia su "masa crujiente" y la "proporción perfecta entre la masa y el relleno".

La crítica internacional detalla que la masa se prepara con harina de trigo y grasa de pella (grasa de vaca), mientras que el relleno tradicional incluye carne vacuna, pollo o mondongo, sazonado con cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Para el sitio especializado, el veredicto es definitivo: las auténticas tucumanas deben hornearse en un horno de barro y disfrutarse idealmente junto a una copa de vino de la región.

Cordero al palo: 4.4 estrellas

El segundo integrante de este equipo es el cordero al palo, una especialidad tradicional que consiste en asar un cordero entero en un asador o cruz. La guía resalta que esta técnica culinaria, practicada desde hace mucho tiempo en la Patagonia argentina y chilena, requiere una cocción lenta de varias horas sobre fuego de leña. Durante el proceso, la carne se rocía en sus propios jugos y grasa, logrando una textura suculenta y tierna por dentro con una piel sumamente crujiente.

Según la descripción oficial, durante la cocción se suele realzar el sabor de la carne con una mezcla de agua tibia, sal y ajo. Es un plato infaltable en celebraciones y días festivos que se acostumbra acompañar con papas hervidas, ensaladas frescas, pan y, por supuesto, una buena cantidad de vino tinto.

El Lomito: 4.3 estrellas

El sándwich de lomo, conocido popularmente como "lomito", es definido por la guía como una "versión extrema de un sándwich de carne". Taste Atlas destaca que este coloso de la comida callejera, relleno con finas rodajas de lomo, tomate, cebolla, lechuga, mayonesa, chimichurri, jamón, queso y un huevo frito, es una verdadera "bestia de sándwich" capaz de saciar a los consumidores más hambrientos.

Además de su popularidad masiva en las zonas metropolitanas de Argentina y Uruguay, la prestigiosa publicación valora su versatilidad y apertura a la innovación, permitiendo variantes que sustituyen el lomo por carne de cerdo o incorporan ingredientes como rodajas de berenjena.

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