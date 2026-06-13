EconomíaRural

Nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas

Buscan garantizar el uso correcto de las variedades protegidas, la transparencia en el mercado y proteger los derechos de los obtentores.

Nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que mediante la resolución conjunta N° 3/2026, firmada con el Instituto Nacional de Semillas (Inase), se puso en marcha un nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas, a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano.

De la resolución se desprende que el muestreo alcanzará a la totalidad de las entregas efectuadas por los agricultores de las especies que cuenten con un método de identificación varietal aprobado por el Inase.

Asimismo, el nuevo modelo plantea que en el primer punto de entrega del grano (un acopio, por ejemplo) se tomarán muestras que podrán ser utilizadas no solo para realizar análisis de condiciones típicas de calidad o de humedad, sino también para identificar la variedad utilizada.

Las muestras únicamente podrán ser analizadas por las cámaras arbitrales o por entidades privadas que hayan suscrito convenios o estén habilitadas por el Inase para identificar la variedad vegetal.

El objetivo de este nuevo esquema es garantizar el correcto uso de las variedades protegidas, la transparencia en el mercado de semillas, proteger los derechos de los obtentores y sobre todo constituye un incentivo clave para fomentar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial.

Por último, cabe destacar que este protocolo se aplicará a los nuevos cultivares que resulten inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares, a partir de la publicación de la resolución.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rige el DT-e para llevar alzas melarias

Rige el DT-e para llevar alzas melarias

Lo más popular
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
1

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

2

La deuda pendiente del control ambiental

3

Cartas de lectores: Crisis en la UNT

4

Cartas de lectores: alumnos viajando en tren

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”
5

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Ranking notas premium
La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
1

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena
2

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
3

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán
4

Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
5

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Más Noticias
El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Comentarios