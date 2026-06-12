Talleres dominó a Tucumán BB y se consagró campeón del Súper 4

Resumen para apurados
- Talleres de Tafí Viejo se consagró campeón del Súper 4 de Mayores en Tucumán tras derrotar a Tucumán BB por 71 a 54 en la final disputada en el estadio Dionisio Muruaga.
- El equipo de Tafí Viejo dominó el juego de principio a fin con Pablo Walter como MVP. El certamen, que reunió a los mejores de la primera rueda, se jugó ante un estadio colmado.
- Este título ratifica el crecimiento del básquet regional. El próximo objetivo de Talleres será el viernes 19 en los octavos de final de la Liga Argentina ante un rival del NEA.
En una gran final disputada en el estadio Dionisio Muruaga del Club Mitre, Talleres de Tafí Viejo derrotó a Tucumán BB por 71 a 54 y se quedó con el título del Súper 4 de Mayores, certamen organizado por la Federación de Básquetbol de Tucumán.
El conjunto taficeño dominó el encuentro de principio a fin, imponiéndose en los cuatro cuartos, con solidez, intensidad y carácter para coronar una destacada actuación entre los cuatro mejores equipos de la primera rueda. El estadio lució colmado y las hinchadas aportaron un marco espectacular durante toda la jornada.
Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Pablo Walter, elegido MVP del torneo, quien aportó 13 puntos. También fue fundamental la labor del capitán Cristian Soria, que sumó 12 unidades.
La competencia reunió a los mejores equipos de la categoría y ofreció un espectáculo de alto nivel, ratificando el crecimiento que viene experimentando el básquet tucumano tanto dentro como fuera de la cancha.
El público también fue una de las grandes figuras del evento, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta del básquet provincial y demostrando la pasión, el compromiso y el gran presente que atraviesa este deporte en Tucumán.
Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Tucumana de Básquetbol, Rubén Urueña (h), junto a las demás autoridades presentes, entregó la copa al capitán Cristian Soria. Asimismo, Pablo Walter recibió la distinción al mejor jugador de la final.
En Tucumán BB se destacaron Franco Huber, con 15 puntos; Fabrizzio Zancarini, con 12; y Luca Cocimano, con 9.
Talleres, dirigido por Lucas Vega y asistido por Juan Pablo Flores, inició el partido con Martiniano Ayusa Haad, Jerónimo Solórzano Ayusa, Conrado Echevarría, Cristian Soria y Pablo Walter. También integraron el plantel Lucas Ogas, Juan Pablo Díaz Pérez, Joaquín García, Octavio Ayusa Haad, Octavio Aguaisol, Sergio Espíndola y Francesco Maddalena.
El próximo objetivo del “León” será el viernes 19, cuando reciba a un representante del NEA por los octavos de final de la Interconferencia de la Liga Argentina. La serie se disputará al mejor de tres partidos.