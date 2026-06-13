Aunque dejen de abrir una puerta, las llaves no pierden utilidad

Sin ir tan lejos en el tiempo, pero con un origen milenario, el Feng Shui le dedica especial atención al objeto. En esta disciplina milenaria china, las llaves son símbolos de autoridad, seguridad y apertura de flujos energéticos. La corriente que cada vez tiene más popularidad en el planeta -y aquí irrumpe lo que hay que evitar- afirma que se genera energía muerta al tener llaves oxidadas, rotas o que ya no abren ninguna puerta en casa. Esto simboliza obstáculos y bloqueos para la vida, según el Feng Shui.