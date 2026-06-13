Cuando comemos nos obsesionamos con los alimentos, pero nos olvidamos del ritual

El cuerpo humano no es una máquina de procesamiento instantáneo. “El estómago tarda unos 20 minutos en comunicar al cerebro que está lleno a través de toda una serie de señales hormonales", explica Leslie Heinberg, del Centro de Salud Conductual de la Clínica Cleveland de Estados Unidos. "Por eso, cuando se come deprisa, pueden perderse estas señales, y es muy fácil comer más allá del punto de saciedad", aseguró la especialista. Las personas que comen deprisa suelen tragar más aire, explica Heinberg, lo que puede provocar hinchazón o indigestión.