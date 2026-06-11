Con la camiseta de la Selección y “ambiente de Mundial”: Franco Colapinto ya vive el GP de Barcelona

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto lució la camiseta de la Selección en el paddock del GP de Barcelona este jueves, buscando recrear un "ambiente de Mundial" antes de competir.
- El gesto ocurrió tras un complejo GP de Mónaco donde no sumó puntos. En la previa, Colapinto compartió un distendido juego de fútbol con su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
- El piloto y su escudería buscan revertir los resultados negativos en el Circuito de Barcelona-Catalunya, iniciando una etapa de recuperación en la temporada europea de la F1.
Franco Colapinto apareció en el paddock del Gran Premio de España con una camiseta que no pasó desapercibida. Mientras la Fórmula 1 se prepara para un nuevo fin de semana de competencia en Barcelona, el piloto argentino eligió vestir la casaca de la Selección nacional y resumió el motivo con apenas tres palabras: “Ambiente de Mundial”.
El gesto rápidamente llamó la atención en la previa de la conferencia de prensa que compartirá este jueves y dejó en evidencia que el clima futbolero ya se instaló entre los protagonistas del deporte mundial.
World Cup jersey and an A390... sounds pretty good to us pic.twitter.com/udo4A5Rtcf— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026
Pero no fue el único momento relajado que protagonizó el piloto de Alpine. Antes de cumplir con sus compromisos oficiales, Colapinto compartió una divertida competencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ambos se animaron a probar puntería en un miniarco instalado en el lugar y disputaron un improvisado desafío para ver quién lograba convertir un gol, en una escena que despertó sonrisas entre los presentes.
El fútbol también apareció cuando fue consultado sobre las chances de la Selección argentina en el Mundial. Fiel a las costumbres populares y evitando cualquier tipo de exceso de confianza, eligió responder con cautela.
“Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”, afirmó.
What a way to ð¬ðªð¤ð¬ off Media Day pic.twitter.com/bEGiEfTka1— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2026
Sin embargo, una vez que dejó de lado la pelota, el foco volvió a estar sobre la Fórmula 1 y sobre un presente que todavía busca despegar. El argentino reconoció que el último paso por Mónaco estuvo lejos de las expectativas tanto personales como del equipo.
“La carrera fue desafiante para nosotros y, en general, fue un fin de semana difícil para mí”, admitió al analizar lo ocurrido en las calles del Principado.
Según explicó, las características del circuito y el desarrollo de la competencia terminaron condicionando cualquier intento de progresar en la clasificación. “No pudimos avanzar durante la carrera y quedamos atrapados en un tren de autos fuera de la zona de puntos”, resumió.
Lejos de quedarse con la frustración, Colapinto remarcó que Alpine realizó una autocrítica puertas adentro y que el objetivo es transformar esos errores en aprendizajes para las próximas carreras. “Hubo oportunidades durante el fin de semana, pero no logramos aprovecharlas. Como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor”, sostuvo.
Ahora todas las expectativas están puestas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, un escenario que el argentino considera favorable para comenzar la recuperación en una temporada que continuará con varias fechas consecutivas en suelo europeo. “Estamos trabajando duro para regresar más fuertes”, aseguró con optimismo.
Cronograma
Viernes 12 de junio
Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas
Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas
Sábado 13 de junio
Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas
Clasificación: 11.00 a 12.00 horas
Domingo 14 de junio
Carrera: 10.00 horas