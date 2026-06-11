Con la camiseta de la Selección y “ambiente de Mundial”: Franco Colapinto ya vive el GP de Barcelona

Pero no fue el único momento relajado que protagonizó el piloto de Alpine. Antes de cumplir con sus compromisos oficiales, Colapinto compartió una divertida competencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ambos se animaron a probar puntería en un miniarco instalado en el lugar y disputaron un improvisado desafío para ver quién lograba convertir un gol, en una escena que despertó sonrisas entre los presentes.