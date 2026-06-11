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River quedó a un paso de sumar a otro campeón de mundo

Tras concretar la llegada de Nicolás Otamendi, la dirigencia "millonaria" ahora avanza por un delantero con pasado reciente en la Selección.

MERCADO DE PASES. River avanzó por Ángel Correa, jugador de Tigres de México, y está a muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet.
MERCADO DE PASES. River avanzó por Ángel Correa, jugador de Tigres de México, y está a muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate avanza para incorporar al delantero Ángel Correa, actualmente en Tigres de México, antes del inicio de la pretemporada de junio para reforzar el equipo.
  • El jugador ya acordó su contrato personal. Ahora River busca reducir los 15 millones de euros exigidos por Tigres y Atlético de Madrid para concretar el traspaso definitivo.
  • Con su llegada y la de Otamendi, River busca consolidar un plantel de jerarquía internacional para afrontar la temporada, proyectando sumarlo el 21 de junio en Alicante.
Resumen generado con IA

River avanzó en las negociaciones para incorporar a Ángel Correa con el objetivo de sumarlo al plantel antes del inicio de la pretemporada. Luego de concretar el arribo de Nicolás Otamendi, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo busca cerrar la transferencia definitiva del delantero rosarino para reforzar el equipo ante las bajas del mercado actual.

El futbolista ya alcanzó un acuerdo en los términos de su contrato personal con la institución de Núñez. Correa se encuentra actualmente en Madrid por compromisos comerciales, donde mantuvo reuniones con los directivos de Atlético de Madrid. El club español conserva un porcentaje de los derechos económicos de la ficha del atacante, motivo por el cual forma parte de la ingeniería de la operación.

El principal punto a resolver radica en el monto total de la transferencia. Tigres de México y el club madrileño pretenden una cifra global de 15 millones de euros (13 millones para el conjunto mexicano y dos millones para la entidad española). La secretaría técnica de River, con la gestión del director deportivo Pablo Longoria, trabaja para reducir ese importe y hallar un punto de acuerdo entre las tres partes involucradas.

Correa llegó a Tigres a mediados de 2025 a cambio de 9 millones de euros. En la última temporada en la Liga MX, disputó 54 partidos, convirtió 23 goles y aportó 13 asistencias. Pese a que el cuerpo técnico del club de Nuevo León lo considera una pieza titular dentro de su esquema, la intención del delantero de regresar al país y una oferta cercana a las pretensiones económicas viabilizarían su salida.

La expectativa de la dirigencia de River es concluir los trámites administrativos en los próximos días. De esta manera, el director técnico Eduardo Coudet podría contar con el jugador para el inicio de la pretemporada, la cual comenzará el 21 de junio en la ciudad de Alicante, España.

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