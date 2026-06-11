River, a un paso de abrochar a otro campeón de mundo

El futbolista ya alcanzó un acuerdo en los términos de su contrato personal con la institución de Núñez. Correa se encuentra actualmente en Madrid por compromisos comerciales, donde mantuvo reuniones con los directivos de Atlético de Madrid. El club español conserva un porcentaje de los derechos económicos de la ficha del atacante, motivo por el cual forma parte de la ingeniería de la operación.