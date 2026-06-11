Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional
Alejado de los grandes escenarios del fútbol, Gabriel Batistuta disfruta de una vida tranquila en una imponente propiedad en Santa Fe. La mansión combina estilo rústico, espacios deportivos, producción agropecuaria y un asador profesional donde suele recibir a familiares y amigos.
Resumen para apurados
- Gabriel Batistuta vive actualmente en una estancia en Malabrigo, Santa Fe, buscando tranquilidad y dedicarse a la actividad agropecuaria tras retirarse del fútbol profesional.
- La propiedad, con estilo rústico, cuenta con canchas de golf y vóley, además de un asador profesional. El exgoleador se adaptó al manejo y la inversión de campos productivos.
- Esta faceta muestra la exitosa reinvención del ídolo deportivo lejos del foco mediático, consolidando su rol como productor rural y promotor del desarrollo agropecuario regional.
Lejos del ruido de las grandes ciudades y de la exposición mediática que marcó gran parte de su carrera, Gabriel Batistuta encontró en el campo el lugar ideal para disfrutar de una vida tranquila junto a su familia. El histórico goleador de la Selección Argentina reside en una imponente propiedad ubicada en la localidad santafesina de Malabrigo, donde combina la actividad agropecuaria con su pasión por el deporte y las reuniones familiares.
La mansión, emplazada en un predio de 129 hectáreas —una superficie equivalente a casi 177 canchas de fútbol—, se convirtió en el refugio definitivo del exfutbolista. Allí comparte sus días con su esposa, Irina Fernández, y sus hijos, rodeado de naturaleza y alejado de los flashes que lo acompañaron durante su exitosa trayectoria deportiva.
Una propiedad diseñada para disfrutar del campo
El extenso terreno cuenta con instalaciones de primer nivel que reflejan los gustos y pasiones de Batistuta. Entre ellas se destacan una cancha de vóley y una cancha de golf privada, deporte al que se volcó con intensidad tras retirarse del fútbol profesional.
Sobre su afición por el golf, el exdelantero suele recordar con humor una anécdota relacionada con el entrenador español Pep Guardiola. “Al golf juega bien Pep, sí, juega bien, es terrible, siempre quiere ganar… ¡Pero conmigo no puede!”, comentó en una entrevista.
La propiedad también posee un escudo propio cargado de simbolismo. En el emblema aparecen las letras "LG", un homenaje a La Gloria, la madre del exjugador. El diseño se completa con una flor de lis, que remite a su inolvidable paso por la Fiorentina de Italia, y unos tacos de polo que reflejan otra de sus aficiones.
El estilo rústico que domina la mansión
En el interior de la vivienda predomina una estética campestre marcada por la presencia de madera oscura, muebles macizos y paredes a la cal. Los ambientes amplios y cálidos buscan integrarse con el paisaje rural que rodea la propiedad.
Uno de los espacios más destacados es el gran living con hogar a leña, pensado para reuniones familiares durante los meses más fríos del año. En verano, en cambio, la pileta se transforma en el centro de la actividad social y recreativa.
La decoración mantiene una línea tradicional y elegante, acorde al entorno natural que caracteriza al norte santafesino.
El asador profesional, el lugar favorito de Batistuta
Más allá de las comodidades de la casa, el verdadero corazón de los encuentros familiares se encuentra al aire libre. La propiedad cuenta con un asador profesional y un horno de barro donde Batistuta suele preparar comidas para familiares y amigos.
Con el humor que lo caracteriza, el exgoleador incluso se anima a compararse con su etapa futbolística.
“¡Mejor asador que goleador! Abro el desafío, anótense”, suele bromear frente a las brasas.
A qué se dedica Gabriel Batistuta actualmente
Tras su retiro del fútbol, Batistuta se involucró activamente en la producción agropecuaria. Con el paso de los años adquirió experiencia en el manejo de campos y hoy participa de distintas actividades vinculadas al sector rural.
El exjugador suele destacar que el trabajo en el campo requiere planificación, inversión y compromiso permanente.
“Para trabajar en el campo tenés que estar preparado; hay que laburar por si viene la seca, hay que tener pozos de agua, hay que vacunar. Si no estás organizado, no es rentable para nada”, explicó en distintas oportunidades.
Actualmente, los atardeceres de Malabrigo forman parte de la rutina diaria de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, quien cambió los estadios repletos por la tranquilidad del campo y encontró en la vida rural una nueva pasión.