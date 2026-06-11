Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Lejos del ruido de las grandes ciudades y de la exposición mediática que marcó gran parte de su carrera, Gabriel Batistuta encontró en el campo el lugar ideal para disfrutar de una vida tranquila junto a su familia. El histórico goleador de la Selección Argentina reside en una imponente propiedad ubicada en la localidad santafesina de Malabrigo, donde combina la actividad agropecuaria con su pasión por el deporte y las reuniones familiares.