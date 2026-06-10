“Agradecemos su profesionalismo”: el comunicado con el que San Martín despidió a Andrés Yllana

La publicación terminó de cerrar un capítulo que venía cargado de versiones, reuniones y negociaciones. Durante buena parte de la semana se especuló con la posibilidad de que Yllana dirigiera el sábado frente a Colegiales y que luego se resolviera su situación. Sin embargo, el acuerdo económico alcanzado entre las partes permitió adelantar los tiempos y concretar la desvinculación antes de que el equipo viaje a Buenos Aires.