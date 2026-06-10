“Agradecemos su profesionalismo”: el comunicado con el que San Martín despidió a Andrés Yllana

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó la salida de su DT Andrés Yllana tras llegar a un acuerdo económico, motivado por la necesidad de una reacción futbolística del equipo.
- La salida se aceleró tras el empate sin goles ante Quilmes. Hernán De Camilo asumirá de forma interina para el próximo partido contra Colegiales mientras buscan un reemplazo.
- La dirigencia ahora busca un nuevo entrenador permanente que logre recuperar el nivel del equipo y reposicionarlo en la pelea por el ascenso en la Primera Nacional.
La incertidumbre llegó a su fin. Horas después de que se terminara de cerrar el acuerdo económico para su desvinculación, San Martín oficializó la salida de Andrés Yllana y le puso punto final a una de las historias que dominó la agenda del club durante las últimas semanas.
La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la institución, donde la comisión directiva confirmó que el entrenador ya no continuará al frente del plantel profesional. De esta manera, quedó formalizada una decisión que puertas adentro estaba tomada desde hacía varios días y que había comenzado a acelerarse tras el empate sin goles frente a Quilmes.
"El Club A. San Martín informa que, de mutuo acuerdo, se decidió finalizar el ciclo de Andrés Yllana como director técnico del plantel profesional", expresó la entidad en el comunicado difundido durante la tarde. El mensaje también incluyó un agradecimiento para el DT y los integrantes de su cuerpo técnico por la tarea desarrollada durante su paso por la institución.
El Club A. San MartÃn informa que, de mutuo acuerdo, se decidiÃ³ finalizar el ciclo de AndrÃ©s Yllana como director tÃ©cnico del plantel profesional.— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) June 11, 2026
Expresamos nuestro sincero agradecimiento para AndrÃ©s y su Cuerpo TÃ©cnico por la dedicaciÃ³n, profesionalismo y valores humanosâ¦ pic.twitter.com/UpyViQF0QN
La publicación terminó de cerrar un capítulo que venía cargado de versiones, reuniones y negociaciones. Durante buena parte de la semana se especuló con la posibilidad de que Yllana dirigiera el sábado frente a Colegiales y que luego se resolviera su situación. Sin embargo, el acuerdo económico alcanzado entre las partes permitió adelantar los tiempos y concretar la desvinculación antes de que el equipo viaje a Buenos Aires.
De Camilo tomará el mando de manera interina
Además de confirmar la salida del entrenador, el comunicado también sirvió para anunciar quién estará al frente del equipo de manera provisoria. Tal como se esperaba, Hernán De Camilo asumirá la conducción técnica interina y será el encargado de dirigir al plantel en el compromiso frente a Colegiales.
Mientras tanto, la dirigencia continuará trabajando en la búsqueda del sucesor de Yllana. Con la salida ya oficializada y el interinato confirmado, todas las miradas ahora apuntan al próximo paso: la elección del entrenador que tendrá la responsabilidad de encabezar la reacción futbolística de un San Martín que necesita volver a ganar terreno en la pelea por los puestos de arriba.