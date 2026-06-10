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Vouchers Educativos: Anses confirmó las fechas de pago de junio y quiénes lo reciben

Esta ayuda económica del organismo busca facilitar el pago de las cuotas escolares en cualquiera de los niveles educativos.

Vouchers Educativos: Anses confirmó las fechas de pago de junio y quiénes lo reciben
Anses
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos. Esta asistencia económica temporal se otorga con el objetivo de acompañar a familias en el pago de las cuotas escolares para impulsar la continuidad de sus estudios, sin importar el nivel.  

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La convocatoria para acceder a los vouchers educativos finalizó el pasado 30 de abril. En caso de sufrir un rechazo por parte del organismo, los usuarios pueden optar por realizar un reclamo por motivos académicos a través de la página oficial de los mismos.  

Quiénes recibirán el pago de los Vouchers Educativos

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, ya sea que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.

Para poder inscribirse al programa, los beneficiarios deben contar con DNI válido, no superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar y completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. Además, existe la obligación de presentar la información correspondiente tanto del adulto responsable como de los menores a cargo.

-Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina

Cuando es la fecha de cobro de los Vouchers Educativos

El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI. El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en la entidad, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

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