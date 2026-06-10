Vouchers Educativos: Anses confirmó las fechas de pago de junio y quiénes lo reciben

Quiénes recibirán el pago de los Vouchers Educativos

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, ya sea que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.