Triple inauguración del Mundial 2026: qué artistas estarán en cada partido

Resumen para apurados
- La FIFA realizará una histórica triple inauguración musical en México, Canadá y EE. UU. para dar inicio al Mundial 2026, el primero con 48 selecciones participantes.
- Las ceremonias en el Estadio Azteca, Toronto y Los Ángeles contarán con artistas como Maná, Michael Bublé y Katy Perry, adaptando los shows a la identidad cultural de cada sede.
- Este inédito formato descentralizado marca el comienzo de una nueva era en las Copas del Mundo, fusionando el fútbol de máximo nivel con grandes espectáculos de entretenimiento.
Arranca el Mundial 2026 y esta Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del fútbol. No solo será la primera edición con 48 selecciones, sino también la primera organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Y la FIFA decidió romper con la tradición y diseñar una triple inauguración, con espectáculos musicales en cada uno de los partidos iniciales.
Según la FIFA, la propuesta intentará reflejar la identidad cultural de cada sede y ofrecerá una experiencia global sin precedentes, con artistas de primer nivel que acompañarán el arranque del torneo en distintos puntos del continente.
México
El puntapié inicial será en el Estadio Azteca, donde la selección mexicana debutará en el primer partido del certamen. Antes del inicio, se llevará a cabo una ceremonia con fuerte impronta latinoamericana.
Entre los artistas confirmados se destacan Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.
El espectáculo buscará representar la diversidad cultural de la región y servirá como carta de presentación de un torneo que apunta a lo global desde su concepción.
Canadá
El viernes será el turno de Canadá, que debutará en Toronto con su propia ceremonia de apertura. A diferencia de México, la propuesta canadiense pondrá el foco en artistas locales, destacando la identidad cultural del país.
Entre los nombres confirmados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, junto a otros músicos como Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.
La FIFA aún no reveló la lista completa, pero se espera un show con fuerte impronta nacional y una puesta en escena distinta a la de las otras sedes.
Estados Unidos
El mismo día, pero en horario nocturno, Estados Unidos tendrá su propia inauguración en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del partido ante Paraguay.
Fiel a su estilo, el país anfitrión apostará a un show de gran despliegue, con música, coreografías y efectos visuales. Entre los artistas confirmados figuran Katy Perry, Future, Anitta, la surcoreana LISA y Rema, además de la presencia nuevamente de Tyla.
La lista completa de invitados especiales se dará a conocer el mismo día del evento, lo que suma expectativa a una ceremonia que promete ser impactante.
Con las tres inauguraciones, la FIFA apuesta a un espectáculo descentralizado que refleje la diversidad de sus anfitriones y lleve la fiesta del fútbol a distintos rincones desde el primer día. Así, la Copa del Mundo inicia una nueva era, donde el show y la identidad de cada país serán protagonistas desde el arranque mismo del torneo.