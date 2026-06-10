Triple inauguración del Mundial 2026: qué artistas estarán en cada partido

Arranca el Mundial 2026 y esta Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del fútbol. No solo será la primera edición con 48 selecciones, sino también la primera organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Y la FIFA decidió romper con la tradición y diseñar una triple inauguración, con espectáculos musicales en cada uno de los partidos iniciales.