Un arco iris tiñó el cielo tucumano y desbordó las redes sociales

El contraste entre el gris de los días previos y la explosión de color del amanecer del martes sorprendió a los tucumanos, que inundaron las redes sociales con fotos y videos de un arco iris que se desplegó sobre el cielo de la provincia.
El lunes había sido una jornada de lluvia sostenida. Sin embargo, al día siguiente la mañana ofreció una imagen que circuló de manera masiva en plataformas digitales y le dio a los vecinos un comienzo de día distinto al que venían transitando.
DESDE EL PARQUE. El arco iris llegó luego de días grises y lluviosos. LA GACETA/FOTO DE GONZALO CABRERA TERRAZAS
El fenómeno, típico de los períodos en que la lluvia cede paso a la luz solar, cobró protagonismo por el contexto otoñal en el que se produjo, lo que acentuó el contraste visual y multiplicó las publicaciones en las redes.
ARCO IRIS. Las redes se llenaron de colores en las primeras horas de la mañana. LA GACETA/FOTO DE MARCELO AGUAYSOL
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