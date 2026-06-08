Países Bajos encontró alivio en el final frente a Uzbekistán

A partir de allí, parecía que el encuentro quedaba bajo control. Sin embargo, el equipo de Koeman nunca logró imponer una diferencia definitiva en el marcador y dejó con vida a un rival que supo aprovechar su oportunidad. Cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento, Igor Sergeev convirtió un penal para Uzbekistán y silenció a los hinchas neerlandeses. El empate a los 92 minutos representaba un duro golpe para una selección que buscaba recuperar sensaciones positivas. Pero todavía quedaba una emoción más. En una de las últimas acciones, el árbitro sancionó un nuevo penal para Países Bajos. La decisión generó polémica y protestas de los jugadores uzbekos, pero Gakpo volvió a mostrarse implacable. A los 98 minutos, el atacante definió con precisión y selló el 2 a 1.