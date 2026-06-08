Copa del Mundo

Países Bajos encontró alivio en el final frente a Uzbekistán

Cody Gakpo marcó los dos goles de la Naranja, incluido el tanto de la victoria a los 98 minutos. El equipo de Ronald Koeman cerró su preparación para el Mundial con más dudas que certezas.

NO FALLÓ. Cody Gakpo convirtió dos penales para el ajustado triunfo por 2 a 1 sobre Uzbekistán.
NO FALLÓ. Cody Gakpo convirtió dos penales para el ajustado triunfo por 2 a 1 sobre Uzbekistán.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con un penal agónico de Gakpo en un amistoso en Nueva York, buscando recuperar confianza de cara al Mundial 2026.
  • Tras caer ante Argelia, el equipo de Koeman sufrió para ganar: Gakpo anotó de penal, Uzbekistán empató a los 92' y el delantero del Liverpool selló el 2-1 a los 98'.
  • El triunfo agónico deja más dudas que certezas para el Mundial 2026, sumado a la preocupación por la lesión del arquero Verbruggen y la baja confirmada de Jurriën Timber.
Resumen generado con IA

Países Bajos logró despedirse de la etapa de amistosos con una victoria, aunque debió trabajar mucho más de lo esperado para derrotar por 2 a 1 a Uzbekistán en Nueva York. El conjunto dirigido por Ronald Koeman encontró el triunfo recién en el minuto 98 gracias a un penal convertido por Cody Gakpo, autor de los dos tantos neerlandeses en una noche que dejó alivio por el resultado, pero también varias señales de alerta de cara al Mundial 2026.

La “Naranja” llegaba golpeada después de la sorpresiva derrota por 1 a 0 frente a Argelia en su anterior presentación y necesitaba recuperar confianza antes del debut mundialista. Del otro lado estaba una selección uzbeka que también venía de perder, en este caso por 2 a 0 ante Canadá, pero que demostró carácter y estuvo muy cerca de llevarse un valioso empate.

Desde el inicio, Países Bajos asumió el protagonismo y manejó la posesión de la pelota. Con jugadores de jerarquía en ataque, buscó imponer condiciones y generar peligro cerca del arco rival. Sin embargo, el dominio territorial no se traducía en demasiadas situaciones claras y la resistencia asiática comenzaba a crecer con el paso de los minutos.

La apertura del marcador llegó poco después de la media hora de juego. Una infracción dentro del área le permitió a Cody Gakpo hacerse cargo de la ejecución desde los 12 pasos. El delantero del Liverpool no falló y estableció el 1 a 0 para darle algo de tranquilidad a los europeos.

A partir de allí, parecía que el encuentro quedaba bajo control. Sin embargo, el equipo de Koeman nunca logró imponer una diferencia definitiva en el marcador y dejó con vida a un rival que supo aprovechar su oportunidad. Cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento, Igor Sergeev convirtió un penal para Uzbekistán y silenció a los hinchas neerlandeses. El empate a los 92 minutos representaba un duro golpe para una selección que buscaba recuperar sensaciones positivas. Pero todavía quedaba una emoción más. En una de las últimas acciones, el árbitro sancionó un nuevo penal para Países Bajos. La decisión generó polémica y protestas de los jugadores uzbekos, pero Gakpo volvió a mostrarse implacable. A los 98 minutos, el atacante definió con precisión y selló el 2 a 1.

 Más allá de la victoria, el partido dejó preocupaciones. El arquero Bart Verbruggen debió abandonar el campo por un golpe en la cadera que encendió las alarmas en la concentración neerlandesa. Como si fuera poco, también se confirmó la baja del defensor Jurriën Timber, quien no logró recuperarse físicamente y fue desafectado de la lista para el Mundial.

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