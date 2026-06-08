Michael Olise, imparable en la goleada de Francia

Resumen para apurados
- La selección de Francia venció 3 a 1 a Irlanda del Norte en un amistoso en Lille, previo al Mundial 2026, gracias a un triplete del delantero Michael Olise.
- Tras caer ante Costa de Marfil, Francia recuperó la solidez con un planteo ofensivo donde Olise brilló anotando a los 43', 49' y sobre el final del partido.
- Este triunfo devuelve la confianza a Francia de cara a su debut mundialista contra Senegal el 16 de junio en EE.UU., ratificando al equipo como serio candidato al título.
Francia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Irlanda del Norte en Lille y dejó una certeza que ilusiona a sus hinchas: Michael Olise llega encendido a la máxima cita. El extremo del Bayern Múnich fue la gran figura de la noche al convertir los tres goles del conjunto dirigido por Didier Deschamps en el último ensayo antes del debut mundialista.
En el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, los galos se despidieron de su público antes de viajar a Estados Unidos, donde iniciarán su camino en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Senegal, en Nueva Jersey. Tras la sorpresiva derrota sufrida días atrás ante Costa de Marfil, Francia necesitaba una respuesta y la encontró, aunque sin desplegar todo su potencial.
Deschamps apostó por sus principales figuras desde el arranque. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Olise integraron un ataque repleto de talento que dominó gran parte del encuentro. Mbappé tuvo las primeras oportunidades claras, pero se encontró con la resistencia del arquero Pierce Charles y también vio cómo le anulaban un gol por posición adelantada.
Francia monopolizó la posesión y generó las mejores situaciones. Aurélien Tchouaméni estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el poste, mientras que Dembélé y Doué aportaban movilidad y desequilibrio. La insistencia finalmente tuvo premio a los 43’ del primer tiempo. Tras una jugada iniciada por Dayot Upamecano y un remate de Dembélé, Olise aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0.
El complemento comenzó de la mejor manera para los franceses. Apenas transcurridos cuatro minutos, Olise capturó un despeje en la puerta del área y sacó un potente zurdazo que sorprendió al arquero visitante para ampliar la ventaja. Con el partido controlado, Deschamps comenzó a mover el banco y a repartir minutos entre varios futbolistas.
Sin embargo, Irlanda del Norte encontró una reacción inesperada. Shea Charles desbordó por la izquierda y asistió a Patrick Kelly, que apareció por el centro para descontar y poner algo de incertidumbre en el marcador. La ilusión visitante duró poco. Francia siguió manejando el desarrollo y terminó sentenciando el resultado gracias, otra vez, a Olise. El atacante definió con un exquisito remate cruzado para completar su triplete y sellar el 3-1.
Sin necesidad de brillar durante los 90 minutos, Francia recuperó confianza y cerró su preparación con una victoria convincente. Con un Olise inspirado, Les Bleus llegan al Mundial con argumentos para confirmar su condición de candidatos al título.