Michael Olise, imparable en la goleada de Francia

Francia monopolizó la posesión y generó las mejores situaciones. Aurélien Tchouaméni estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el poste, mientras que Dembélé y Doué aportaban movilidad y desequilibrio. La insistencia finalmente tuvo premio a los 43’ del primer tiempo. Tras una jugada iniciada por Dayot Upamecano y un remate de Dembélé, Olise aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0.