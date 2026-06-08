Estilo hidropónico: cuatro plantas resistentes al frío para llenar tu casa de verde en invierno

Resumen para apurados
- Cuatro especies de plantas de interior se consolidan este invierno como opciones ideales para decorar hogares argentinos en agua debido a su alta resistencia al frío.
- El potus, bambú, filodendro y singonio crecen sin tierra en recipientes de agua. Solo requieren luz natural indirecta, cambio periódico del líquido y alejarlos de la calefacción.
- Este método de cultivo hidropónico simplifica la jardinería hogareña en invierno, promoviendo una decoración sustentable, limpia y de bajo mantenimiento para el futuro.
Las plantas de interior aportan una impronta única y vital a cada rincón del hogar. En este sentido, existen cuatro variedades específicas que poseen la notable capacidad de desarrollarse directamente en el agua y tolerar las bajas temperaturas sin inconvenientes, cualidades que las convierten en las aliadas perfectas para renovar la decoración durante los meses de invierno.
Estas especies resultan una alternativa excelente para quienes desean incorporar vegetación en sus ambientes de forma simple y sin demasiadas complicaciones. Al ocupar una superficie reducida, lucen ideales en frascos o floreros de vidrio transparentes, demandando además un mantenimiento mínimo que facilita su cuidado diario.
Las 4 plantas de interior que crecen en agua y son ideales para decorar la casa en invierno
1. Potus
Esta variedad resulta indispensable cuando se buscan opciones de cultivo simple. Su follaje verde, matizado con tonos amarillos o crema, aporta frescura y vitalidad a cualquier espacio del hogar.
Para adaptarlo al medio acuático, basta con realizar el corte de una sección de tallo saludable y colocarla en un envase translúcido, verificando que los nudos queden cubiertos por el líquido. Al recibir una iluminación indirecta adecuada, comenzará a desarrollar su sistema radicular en el transcurso de pocas semanas. Su gran fortaleza le permite sobrellevar las bajas temperaturas invernales en espacios interiores sin mayores inconvenientes.
2. Bambú de la suerte
Esta especie goza de gran popularidad gracias a su fisonomía minimalista y elegante. Cuenta con la particularidad de subsistir durante años sumergida en un entorno líquido, con la única condición de mantener sus raíces cubiertas de forma constante.
Su tamaño la vuelve una opción ideal para complementar escritorios, mesas auxiliares o repisas de dimensiones reducidas. El mantenimiento básico consiste en la renovación periódica del agua y su colocación en un sector dotado de buena claridad, resguardándola siempre de la exposición solar directa. Su nobleza y practicidad la posicionan entre las alternativas preferidas para el diseño interior.
3. Filodendro
El rasgo distintivo de este ejemplar radica en sus hojas de gran tamaño y superficie brillante, las cuales otgaran una impronta tropical a las habitaciones, incluso durante las épocas invernales.
Diversas variedades de esta familia generan raíces con rapidez al ser colocadas en recipientes hidropónicos. Para asegurar su prosperidad a largo plazo, se aconseja ubicarlas en un sector con óptima luz natural y realizar el recambio del líquido cada siete o catorce días. Su ritmo de desarrollo ágil y su atractivo porte añaden un valor estético inmediato al mobiliario.
4. Singonio
Se trata de una alternativa de evolución veloz que responde de manera excelente al cultivo sin tierra. Sus hojas, caracterizadas por una silueta similar a una punta de flecha, presentan tonalidades que van desde el verde hasta matices rosados o blanquecinos.
Muestra una excelente tolerancia a las condiciones de encierro y al clima frío del invierno, requiriendo atenciones mínimas. La clave para preservar su sanidad radica únicamente en la renovación constante del agua del florero y en proveerle una iluminación tamizada.
Consejos clave para cuidar plantas en agua
La evolución favorable de estas variedades depende de un recambio hídrico periódico, la higienización frecuente del contenedor elegido y el resguardo absoluto frente a focos de calefacción artificial como radiadores o calefactores.
Asimismo, resulta prioritario otorgarles un emplazamiento que reciba abundante claridad natural, evitando la incidencia directa de los rayos solares en los horarios de mayor intensidad. Dadas sus características de adaptabilidad y potencial decorativo, estas opciones representan la vía más limpia y eficiente para incorporar vegetación durante el período invernal.