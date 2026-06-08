Estilo hidropónico: cuatro plantas resistentes al frío para llenar tu casa de verde en invierno

Para adaptarlo al medio acuático, basta con realizar el corte de una sección de tallo saludable y colocarla en un envase translúcido, verificando que los nudos queden cubiertos por el líquido. Al recibir una iluminación indirecta adecuada, comenzará a desarrollar su sistema radicular en el transcurso de pocas semanas. Su gran fortaleza le permite sobrellevar las bajas temperaturas invernales en espacios interiores sin mayores inconvenientes.