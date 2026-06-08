Mundial 2026: qué dice el reglamento de la FIFA sobre las nuevas pausas de hidratación

El Mundial 2026 tendrá el calor como gran protagonista y por eso introducirá una de las modificaciones más visibles en la dinámica de juego con la implementación obligatoria de las pausas de hidratación. Conocidas formalmente en el reglamento como cooling breaks, la medida fue diseñada por la FIFA con el propósito de proteger la integridad física de los futbolistas ante el desgaste extremo del certamen veraniego en Estados Unidos, México y Canadá. A diferencia de torneos previos, la gran novedad reglamentaria es que estas interrupciones se aplicarán de forma universal en los 104 partidos del torneo, de manera totalmente independiente de las condiciones climáticas o la temperatura que registre cada sede.