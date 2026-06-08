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La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente

Mientras Abel Pintos continúa con sus compromisos artísticos en Argentina, Guillermina desarrolla una etapa enfocada en descubrir nuevas vocaciones y construir una identidad propia.

La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente
La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Guillermina, la hija adoptiva de Abel Pintos, decidió mudarse temporalmente a Europa tras finalizar el secundario para estudiar arte, viajar y mantener un perfil bajo.
  • Criada en una reserva mediática y adoptada legalmente por el cantante, la joven recorre ciudades como París y Londres enfocada en la fotografía, la arquitectura y el diseño.
  • Este viaje consolida su independencia y desarrollo personal en el exterior, permitiéndole construir una identidad propia y profesional lejos de la fama de su padre.
Resumen generado con IA

Aunque Abel Pintos suele resguardar su vida privada del foco mediático, una reciente decisión de su hija mayor despertó el interés de sus seguidores. Guillermina, quien ya alcanzó la mayoría de edad, eligió dejar Argentina para comenzar una nueva etapa en el exterior, enfocada en los estudios, los viajes y el desarrollo de sus intereses artísticos.

Lejos de tratarse de una situación vinculada a conflictos familiares, la mudanza responde a un proyecto personal que busca ampliar horizontes, conocer nuevas culturas y adquirir experiencias en distintos ámbitos académicos y creativos.

El nuevo camino de Guillermina lejos de Argentina

Tras finalizar sus estudios secundarios, Guillermina tomó la decisión de instalarse temporalmente en Europa para continuar su formación y explorar diferentes disciplinas relacionadas con el arte y la cultura.

La joven encontró en los viajes una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas. Durante los últimos meses recorrió algunas de las ciudades más emblemáticas del continente, donde dedicó gran parte de su tiempo a visitar museos, edificios históricos y espacios culturales.

Entre sus principales intereses aparecen la fotografía, la arquitectura y el registro visual de los lugares que conoce, actividades que comparte habitualmente en sus redes sociales desde una mirada personal y alejada de la exposición mediática.

Una vida entre París, Londres y otras ciudades europeas

El recorrido de Guillermina incluyó estadías en ciudades como París, Londres y Cardiff.

En la capital francesa visitó algunos de los sitios más representativos de la ciudad, mientras que en Londres participó de actividades culturales, recorrió monumentos históricos y compartió experiencias con estudiantes de distintas partes del mundo.

Su presente combina aprendizaje, descubrimiento y una intensa actividad académica que le permite profundizar en áreas vinculadas a la creatividad y la expresión artística.

La historia familiar que la une a Abel Pintos

Aunque Guillermina no es hija biológica del cantante, el vínculo con Abel Pintos se consolidó con el paso de los años hasta convertirse en una relación paterno-filial muy fuerte.

La inesperada decisión de la hija de Abel Pintos: dónde vive y a qué se dedica actualmente

El artista está casado desde 2021 con Mora Calabrese, con quien formó una familia junto a sus hijos Agustín y Rosario. Con el tiempo, la conexión entre Abel y Guillermina fue tan profunda que el músico decidió adoptarla legalmente.

Esa historia explica también el perfil reservado que mantiene la joven, quien siempre prefirió desarrollarse lejos de los medios y construir su propio camino sin aprovechar la popularidad de su padre.

Una experiencia internacional que también pasó por Estados Unidos

Además de su paso por Europa, Guillermina participó en actividades académicas en distintos puntos de Estados Unidos, especialmente en el estado de California.

Allí compartió programas educativos junto a jóvenes de diversas nacionalidades, sumando experiencias que fortalecieron su formación y ampliaron su mirada sobre el mundo.

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