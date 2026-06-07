Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

La situación adquirió una dimensión todavía mayor porque Hussein no es un jugador más dentro del plantel. El atacante de 30 años es considerado un héroe nacional después de haber marcado el gol que le permitió al seleccionado iraquí asegurar el pasaje a este Mundial. Con esa conquista, Irak puso fin a una espera de cuatro décadas sin presencias en la máxima cita del fútbol.