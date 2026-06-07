Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos
El delantero que llevó a Irak de regreso a una Copa del Mundo quedó retenido en un aeropuerto. El episodio generó indignación en su país y abrió una controversia internacional a días del inicio del torneo.
Resumen para apurados
- A días del Mundial 2026, el delantero iraquí Aymen Hussein fue retenido siete horas en el aeropuerto de Chicago por autoridades de EE.UU. debido a una confusión de identidad.
- El incidente ocurrió por un error de homonimia tras el arribo de la delegación. Mientras Hussein fue liberado, al fotógrafo oficial del equipo se le negó el ingreso al país.
- El hecho generó indignación en redes y pedidos de boicot, tensionando la previa del torneo para Irak, un país que vuelve a la Copa del Mundo tras una ausencia de 40 años.
Cuando faltan apenas unos días para el comienzo del Mundial 2026, una situación inesperada sacudió la concentración de la selección de Irak. Su principal figura, el delantero Aymen Hussein, fue retenido e interrogado durante casi siete horas por las autoridades migratorias estadounidenses tras arribar al aeropuerto O’Hare de Chicago junto al resto de la delegación.
El episodio generó una fuerte reacción en el país asiático y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales vinculadas al torneo. Según informaron medios internacionales y fuentes cercanas a la delegación iraquí, el futbolista fue sometido a extensos controles de seguridad antes de recibir la autorización para ingresar al país.
De acuerdo con distintas versiones publicadas por la prensa de Medio Oriente, el inconveniente se habría originado por una presunta confusión de identidad con otra persona que posee un nombre similar. A pesar de las explicaciones brindadas por integrantes de la federación iraquí y miembros de la delegación, el delantero permaneció varias horas bajo investigación antes de quedar finalmente en libertad.
La situación adquirió una dimensión todavía mayor porque Hussein no es un jugador más dentro del plantel. El atacante de 30 años es considerado un héroe nacional después de haber marcado el gol que le permitió al seleccionado iraquí asegurar el pasaje a este Mundial. Con esa conquista, Irak puso fin a una espera de cuatro décadas sin presencias en la máxima cita del fútbol.
Mientras tanto, otro integrante de la delegación no corrió la misma suerte. Talal Salah, fotógrafo oficial del seleccionado, también fue sometido a un largo interrogatorio y finalmente se le negó el ingreso a Estados Unidos, de acuerdo a lo que revelaron fuentes vinculadas al deporte iraquí.
El mensaje que publicó Hussein luego del mal momento
Tras recuperar la libertad, Hussein realizó publicaciones en sus redes sociales con referencias religiosas y mensajes de agradecimiento, además de mostrarse junto a sus compañeros en el hotel de concentración. Esas imágenes sirvieron para transmitir algo de tranquilidad luego de horas de incertidumbre.
El caso provocó una ola de comentarios en plataformas digitales. Incluso algunos usuarios impulsaron campañas de protesta y llamados al boicot del torneo, cuestionando el trato recibido por el futbolista en su llegada al país anfitrión.
Más allá de la polémica, Irak continúa con su preparación para el Mundial. El equipo viene de conseguir un valioso empate 1 a 1 frente a España en un amistoso disputado en La Coruña y cerrará su puesta a punto con un duelo contra Venezuela antes de enfocarse definitivamente en su debut en la máxima cita.