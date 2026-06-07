Israel bombardeó Beirut pese al alto el fuego y aumentó la tensión con Hezbollah

Israel atacó este domingo los suburbios del sur de Beirut y provocó al menos dos muertos y once heridos, según informó la agencia estatal de noticias de Líbano. La ofensiva ocurrió pocos días después de la renovación de un acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos y pese a los pedidos de Washington para evitar operaciones militares sobre la capital libanesa.