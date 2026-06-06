La ilusión mundialista comenzó con una sonrisa para la Selección Argentina

El encuentro atravesaba un tramo discreto cuando apareció una de las mejores acciones argentinas de la etapa inicial. Giovani Lo Celso sacó un fuerte remate que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Nicolás Tagliafico recibió un pisotón dentro del área por parte de Cristopher Meléndez. El árbitro sancionó penal y Lautaro Martínez se encargó de transformarlo en gol a los 36 minutos para establecer el 1 a 0.