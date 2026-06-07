“Talento sin barreras”: un encuentro por la inclusión en All Boys

Todos tendrán su momento y su lugar en el encuentro “Talento sin barreras”, la jornada de inclusión a través de la música y la danza que tendrá lugar esta tarde a partir de las 17 en el club All Boys (San Lorenzo y Bernabé Aráoz), que busca promover la participación comunitaria mediante el arte, con entrada libre y gratuita.
La actividad es organizada por el legislador radical José Cano y reunirá a academias, instituciones, artistas y familias de bailarines y músicos con discapacidad, quienes compartirán escenario con Emiliano Villagra Abadie, entre más de un centenar de folcloristas de la provincia.
“La inclusión se construye generando oportunidades concretas para que todas las personas puedan expresarse, participar y desarrollar sus capacidades. El arte es una herramienta extraordinaria para lograrlo”, afirmó Cano, con la idea de que todos los años se realice el evento.
La agenda de propuestas musicales comenzará más temprano, ya que desde las 12, Los Serenateños celebrarán sus 30 años entre zambas y chacareras en el Salón El Cardón (pasaje Falucho 750, El Corte, Alderetes). El grupo nacido en Lastenia y liderado por Ariel y Miguel Castillo, recibirá como invitados a Nacho Cuellar, Carperos, Lautaro Rocha, Gabriel Sánchez, Iara Santos, Los Romanceros y la academia Espíritu de la Danza.
Otro festejo será el de los Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo en el 50° aniversario institucional. Desde las 12.30, en la Sociedad Argentina de la ciudad del limón (Congreso 402) harán una peña con Aire Mansero, Los Robles, Juan Domingo Roldán, Supay Folk y Dúo Tafí, y las academias Embrujo de mi Tierra y Huellas del Horizonte. La entrada incluye una porción de locro para los asistentes, quienes deberán llevar su propio plato.
También en Tafí Viejo, en el Bar El Industrial (avenida Alem 501), al mediodía actuará el violinista Luis Marcelo Ruiz.
Ya en la capital, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), también a partir de las 13, la revista Yucumanita conmemorará su 25 cumpleaños con feria de artesanías, bandas en vivo, sorteos, cosplay, danzas urbanas y concursos. El “Happy Neko Weekend” tendrá las actuaciones de Bogardus, Los Jinetes del Cometa, Las Maldiciones, Lacrifagia y Qué Sabé Vo!, con entrada libre. En tanto, La Casa de Yamil (España 153) reservó su escenario en el almuerzo para el show folclórico de Ismael Véliz.
Sensación Diez también estará de festejo en 12 de Octubre 2.348: a las 12 comenzará la fiesta por sus 15 años como grupo junto a Los Orejanos y a un tributo a Los Cantores del Alba.
A la tarde, desde las 19 y en Santos Discépolo (La Rioja 219), tendrá lugar un festival de rock con la participación especial de Veneno, en su escala en la gira por el NOA. Lo acompañarán Tobi, Blagh, Pankky, Uhniko, 27 Bensh, Sucursal Principal del Amor, Komp y N.O.T.T 369, con el cierre del Dj Voryz.
Por la noche, desde las 21.30 y con entrada libre y gratuita, Ramiro Konz rendirá tributo a Alejandro Sanz en su show “El alma al aire”, en el Bar Irlanda (Catamarca 380); mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una jam session.
Opciones de teatro
El teatro tucumano acerca su propia cartelera para hoy. A las 17, en el parque El Provincial (avenida Roca 750) y con acceso libre, Natalia Díaz ofrecerá su espectáculo circense “Mariposa quiere volar”.
A las 20, se repondrá en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) “Bye bye profe”, escrita y dirigida por Emanuel Lobo y con Gabriela Morales, China Savino y Luli Carrizo.
Una hora más tarde, los integrantes del taller teatral Actuar, que conduce Víctor Hugo Cortés, se presentarán en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457): prticiparán Anna Montenegro, Alejandra Jurao, Vanina Carbone, Mónica Ortiz, Diego Molina Franco, Verónica Sandruss, Carolina Fascio Cortés, Tere Campanini, Claudia Karina Caldas, Myriam Tonello, Zahra Sleiman y Nicolás Castillo Delacroix.
Aguilares, en tanto, recibirá a las 19 el unipersonal “Renato, el eterno pecador” en el Club Social Centro de Fomento y Progreso (San Martín y Juan Butista Alberdi). Escrita e interpretada por Gonzalo Veliz, la obra dramática sobre un hombre que dice ser un espejismo que siente, es dirigida por Natalia Cano.