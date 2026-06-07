“Talento sin barreras”: un encuentro por la inclusión en All Boys

Ya en la capital, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), también a partir de las 13, la revista Yucumanita conmemorará su 25 cumpleaños con feria de artesanías, bandas en vivo, sorteos, cosplay, danzas urbanas y concursos. El “Happy Neko Weekend” tendrá las actuaciones de Bogardus, Los Jinetes del Cometa, Las Maldiciones, Lacrifagia y Qué Sabé Vo!, con entrada libre. En tanto, La Casa de Yamil (España 153) reservó su escenario en el almuerzo para el show folclórico de Ismael Véliz.