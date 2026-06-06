Saldo positivo: las inferiores de Atlético Tucumán cerraron una gran jornada ante Quilmes

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán logró tres victorias, un empate y dos caídas ante Quilmes por la fecha 13 del Torneo de Juveniles de la AFA, destacando el triunfo 2-0 de la Cuarta División.
- La Cuarta ganó 2-0 en San Jorge con goles de Nazar y Reyna. Además, la Quinta se impuso 2-1 y la Séptima venció 3-1 de visitante, cerrando una jornada favorable para el Decano.
- Este resultado deja a la Cuarta División con 23 puntos, a seis del líder Independiente, y palpita un cruce clave en la próxima fecha ante River Plate para seguir en la pelea.
La Cuarta División de AFA de Atlético Tucumán continúa prendida en la pelea del Torneo de Juveniles. Los dirigidos por Alejandro Guiñazú derrotaron a Quilmes por 2 a 0, con goles de Gastón Nazar en la primera parte y de Facundo Reyna, quien marcó un verdadero golazo sobre el cierre del encuentro.
Con este triunfo, el "Decano" alcanzó los 23 puntos (21-11) y quedó a seis unidades del líder, Independiente, al completarse la fecha 13. El partido se disputó en el estadio de San Jorge y en la próxima jornada visitará a River, que suma 20 puntos.
La Quinta División, conducida por Carlos “Pipi” Araujo, también festejó al imponerse por 2 a 1 gracias a los tantos de Mariano Tarifa y Thiago Jerez.
En tanto, la Sexta División cayó por 4 a 1. El único gol de los dirigidos por Mauricio Verón fue convertido por Roldán.
En Buenos Aires, la Séptima División logró una valiosa victoria por 3 a 1 ante Quilmes, con goles de Lionel Llanos, Matías Argente y Dylan Navarro para el equipo de Guillermo Celiz.
Por su parte, la Octava División fue derrotada por 3 a 0, mientras que la Novena, dirigida por Darío Nickler, igualó 1 a 1 con un tanto de Fernández.
El balance general de la jornada dejó tres victorias, un empate y dos derrotas para las divisiones juveniles del "Decano".