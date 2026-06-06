Saldo positivo: las inferiores de Atlético Tucumán cerraron una gran jornada ante Quilmes

La Cuarta División de AFA de Atlético Tucumán continúa prendida en la pelea del Torneo de Juveniles. Los dirigidos por Alejandro Guiñazú derrotaron a Quilmes por 2 a 0, con goles de Gastón Nazar en la primera parte y de Facundo Reyna, quien marcó un verdadero golazo sobre el cierre del encuentro.