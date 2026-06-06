Quién es Mirra Andreeva, la rusa de 19 años que conquistó Roland Garros

La precocidad siempre acompañó a Mirra. En 2023 ganó su primer partido en un torneo WTA 1000 en Madrid. Un año más tarde alcanzó las semifinales de Roland Garros y conquistó su primer título profesional en Iași, Rumania. La confirmación definitiva llegó en 2025, cuando ganó los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells, derrotando en el camino a figuras como Iga Swiatek y Aryna Sabalenka.