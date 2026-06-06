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Quién es Mirra Andreeva, la rusa de 19 años que conquistó Roland Garros

Nacida en Siberia, formada en Francia y entrenada por Conchita Martínez, la rusa de 19 años conquistó su primer Grand Slam y se convirtió en la campeona más joven de Roland Garros en más de tres décadas.

Mirra Andreeva, la campeona de Roland Garros que soñaba con ganar 25 Grand Slams.
Mirra Andreeva, la campeona de Roland Garros que soñaba con ganar 25 Grand Slams.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La tenista rusa Mirra Andreeva, de 19 años, ganó Roland Garros en París este año, consagrándose como la campeona más joven en tres décadas gracias a su gran madurez y talento.
  • Nacida en Siberia y formada en Francia, superó el acoso en redes con apoyo psicológico y potenció su juego táctico y mental bajo la dirección de la entrenadora Conchita Martínez.
  • Este primer Grand Slam consolida a Andreeva como la nueva estrella del circuito femenino y la encamina a cumplir su ambiciosa meta de conquistar 25 títulos grandes en su carrera.
Resumen generado con IA

Cuando Mirra Andreeva dijo que quería ganar 25 títulos de Grand Slam todavía era una adolescente que apenas empezaba a llamar la atención en el circuito. Tres años después, la rusa ya puede tachar el primero de esa lista. Con apenas 19 años conquistó Roland Garros y confirmó que el tenis femenino tiene una nueva estrella capaz de marcar una época.

La victoria en París la convirtió en la campeona más joven del torneo desde Monica Seles en 1992. Pero detrás del trofeo hay una historia que comenzó muy lejos de las grandes canchas del mundo, en Krasnoiarsk, una ciudad siberiana donde el tenis parecía un sueño improbable.

Nacida el 29 de abril de 2007, Andreeva descubrió el deporte acompañando a su hermana Erika, tres años mayor, a los entrenamientos. La pasión familiar por el tenis hizo el resto. Su madre, admiradora del ex número uno ruso Marat Safin, alentó a las dos hermanas a seguir un camino que pronto comenzó a mostrar resultados. 

El talento de ambas superó rápidamente las posibilidades de formación que ofrecía su ciudad natal. Primero llegó la mudanza a Sochi, sobre la costa del Mar Negro. Más tarde, en 2022, la familia tomó una decisión todavía más ambiciosa: trasladarse a la Costa Azul francesa para potenciar el desarrollo deportivo de las dos jóvenes.

Mientras muchas promesas elegían la Academia Rafa Nadal en Mallorca, las hermanas Andreeva optaron por entrenarse en la escuela dirigida por el extenista francés Jean-René Lisnard, en Cannes. Allí comenzó a tomar forma la jugadora que hoy domina las grandes citas del circuito.

La precocidad siempre acompañó a Mirra. En 2023 ganó su primer partido en un torneo WTA 1000 en Madrid. Un año más tarde alcanzó las semifinales de Roland Garros y conquistó su primer título profesional en Iași, Rumania. La confirmación definitiva llegó en 2025, cuando ganó los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells, derrotando en el camino a figuras como Iga Swiatek y Aryna Sabalenka.

Sin embargo, detrás de ese ascenso meteórico también aparecieron desafíos menos visibles. La exposición pública llegó muy temprano y, cuando apenas tenía 14 años, comenzó a sufrir acoso y amenazas a través de las redes sociales. Aquella experiencia la llevó a iniciar un trabajo psicológico que hoy sigue siendo una de las claves de su carrera.

Andreeva desarrolló herramientas muy particulares para controlar la presión. Durante los partidos suele cantar canciones mentalmente para evitar distracciones y, cuando aparecen pensamientos negativos, imagina un enorme cartel con la palabra "STOP" que la ayuda a recuperar el foco. Son recursos simples, pero fundamentales para una jugadora que compite bajo una enorme exigencia desde la adolescencia.

Otro factor decisivo en su crecimiento fue la llegada de Conchita Martínez a su equipo de trabajo. La española, campeona de Wimbledon en 1994 y finalista de Roland Garros en 2000, comenzó a entrenarla en abril de 2024. La conexión fue inmediata.

Martínez aportó experiencia, serenidad y una mirada distinta sobre el circuito. Bajo su conducción, Andreeva no sólo mejoró aspectos técnicos y tácticos, sino que también aprendió a gestionar mejor los momentos de presión. La española suele describirla como una joven alegre y madura, capaz de mantener los pies sobre la tierra incluso cuando los resultados se disparan.

El otro gran apoyo sigue siendo su hermana Erika. Durante años fue Mirra quien observó e intentó imitar el camino de la mayor. Hoy los papeles parecen haberse invertido. "Siempre intenté mostrarle lo mejor de mí para que pudiera inspirarse. Ahora siento que es al revés", reconoció Erika recientemente.

En Roland Garros, Andreeva mostró todas las facetas que la convierten en una jugadora especial. Talento, personalidad, fortaleza mental y una sorprendente capacidad para manejar la presión de los grandes escenarios. Con apenas 19 años ya levantó el primer Grand Slam de su carrera.

Y si algo demostró desde que empezó a jugar es que nunca tuvo miedo de pensar en grande. París fue apenas el primer paso de una ambición que nació en Siberia y que ahora empieza a tomar forma en las canchas más importantes del mundo.

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