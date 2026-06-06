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Franco Colapinto explicó por qué sufrió en Mónaco: "Cuando no tenés confianza en los frenos es muy complicado"

El piloto argentino largará 14° en el Gran Premio de Mónaco. Reconoció que tuvo problemas con los frenos durante todo el fin de semana, aunque destacó que quedó a apenas dos décimas de avanzar a la Q3.

Colapinto sufrió en Mónaco, pero encontró un motivo para ilusionarse.
Colapinto sufrió en Mónaco, pero encontró un motivo para ilusionarse.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto clasificó 14° este sábado en el GP de Mónaco tras sufrir problemas de frenado en su Alpine que le impidieron ingresar a la Q3.
  • El piloto superó la Q1 y rozó la Q3 pese a lidiar con bloqueos en los frenos y toques contra los muros durante las prácticas en el exigente trazado callejero del Principado.
  • De cara a la carrera en un circuito complejo para los sobrepasos, Colapinto mantiene el optimismo y buscará avanzar posiciones mediante una buena estrategia en pista.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto cerró una clasificación complicada en el Gran Premio de Mónaco, aunque encontró algunos aspectos positivos en medio de un fin de semana que hasta aquí le resultó más difícil de lo esperado. El piloto argentino avanzó a la Q2 y terminó 14°, pero quedó a apenas dos décimas de meterse entre los diez mejores.

El representante de Alpine había mostrado algunas dificultades desde las prácticas libres. Incluso protagonizó un par de contactos con los muros del exigente trazado callejero del Principado, un escenario donde la confianza del piloto suele marcar diferencias.

Tras la clasificación, Colapinto explicó que gran parte de los problemas estuvieron relacionados con el comportamiento de los frenos de su A526.

"Los frenos no han estado funcionando muy bien este fin de semana. Realmente he tenido muchos problemas con el bloqueo tanto del tren delantero como del trasero todo el tiempo", señaló ante los medios presentes en Mónaco.

La situación se vuelve especialmente delicada en un circuito donde los guardarraíles están a pocos centímetros de la pista y cualquier error puede terminar en accidente.

"Cuando no tenés confianza en los frenos acá, es muy complicado rodar cerca de los muros", agregó.

A pesar de las dificultades, Colapinto consiguió superar la Q1 con una vuelta de 1m14s573 y luego mejoró hasta 1m13s995 en la Q2. Ese registro no le alcanzó para avanzar a la fase decisiva de la clasificación, aunque sí le permitió quedar relativamente cerca de Pierre Gasly, su compañero de equipo y último piloto que logró ingresar a la Q3.

El argentino reconoció que Alpine todavía no encontró la puesta a punto ideal para un circuito tan particular como el de Montecarlo.

"Sabíamos que este circuito iba a ser un poco diferente por todas las curvas de baja velocidad. Simplemente este fin de semana no hemos logrado encontrar el funcionamiento adecuado", analizó.

Sin embargo, lejos de mostrarse preocupado, destacó que el resultado deja margen para el optimismo ya que se siente muy cerca de la Q3, a solo dos décimas. 

La comparación con sus recientes actuaciones también ayuda a poner el contexto en perspectiva. En Miami y Canadá había mostrado un rendimiento sólido y competitivo, mientras que en Mónaco nunca logró sentirse completamente cómodo.

"No, no estoy preocupado. Es un circuito muy diferente. Simplemente este fin de semana no me he sentido tan cómodo", explicó.

Ahora el desafío será la carrera. En un circuito donde los sobrepasos son escasos y la posición en pista suele definir gran parte del resultado final, Colapinto sabe que necesitará una combinación de estrategia, paciencia y oportunidades para avanzar desde el 14° lugar de la grilla.

"Tenemos que seguir empujando. Ojalá mañana sea una mejor carrera. Evidentemente aquí es muy difícil adelantar, pero veremos qué pasa. Tenemos que seguir trabajando", concluyó.

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