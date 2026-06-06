Franco Colapinto explicó por qué sufrió en Mónaco: "Cuando no tenés confianza en los frenos es muy complicado"

A pesar de las dificultades, Colapinto consiguió superar la Q1 con una vuelta de 1m14s573 y luego mejoró hasta 1m13s995 en la Q2. Ese registro no le alcanzó para avanzar a la fase decisiva de la clasificación, aunque sí le permitió quedar relativamente cerca de Pierre Gasly, su compañero de equipo y último piloto que logró ingresar a la Q3.