Se estima que la cosecha de granos superará las 165 millones de toneladas

Las subas en el precio de exportación del complejo soja han venido traccionando el poder de compra del sector industrial/exportador en plena época de cosecha, lo que en parte ayudó a la recuperación de los precios en el mercado disponible. Actualmente las ofertas de compras con entregas inmediatas en el Gran Rosario rondan los $ 460.000 la tonelada por soja, muy cerca del FAS teórico de $ 470.000 la tonelada, cuando apenas comenzado abril el mercado físico se había desplomado hasta los $ 430.000 la tonelada. Las subas de los precios ofertados para la compra atrajeron más ventas en el mercado interno y dispararon el pricing de soja: el volumen de mercadería a la que se le puso precio en mayo creció el 70% con relación al acumulado entre enero y abril. El volumen de mayo alcanza las 4,13 millones de toneladas entre compraventa a fijar y fijaciones de precio, de las cuáles el 85% fueron por nuevos contratos, 2,3 veces el volumen del mes pasado.