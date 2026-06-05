Roland Garros tendrá una final inédita: Zverev va por su primer Grand Slam ante Cobolli

Zverev llegó a París cargando con la presión de ser uno de los máximos aspirantes al título y, hasta aquí, respondió a la altura de las circunstancias. En semifinales superó a Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en poco más de tres horas de juego, controlando el partido durante gran parte de la tarde sobre la Philippe Chatrier.