Vuelve “Permitido TV”: el clásico de la televisión tucumana regresa a Canal 8 en prime time

Una nueva etapa en pantalla: Televisión, streaming y redes

El corazón de este regreso se divide en dos grandes pilares. Por un lado, la televisión tradicional mantiene su protagonismo con emisiones en horario central, todos los viernes al término de “Triángulo amoroso”, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, por Canal 8. Por otro lado, el proyecto expande sus fronteras hacia el streaming en vivo, con un espacio propio en YouTube a través del canal “Permitido Estacionar”, que sale al aire todos los lunes a las 20.30. Esta estrategia busca integrar la experiencia clásica de la televisión con la interacción directa que permiten las plataformas digitales.