Vuelve “Permitido TV”: el clásico de la televisión tucumana regresa a Canal 8 en prime time

Resumen para apurados
- Tras cinco años de ausencia, el clásico programa tucumano "Permitido TV", liderado por Nicolás Loretto, regresa a Canal 8 los viernes a las 22:30 para renovar la grilla local.
- Tras diez temporadas en CCC, el ciclo vuelve renovado combinando la televisión tradicional con streaming en vivo por YouTube y un portal web propio de eventos sociales.
- Esta apuesta multiplataforma busca integrar la audiencia televisiva clásica con la interacción digital, consolidando el regreso de un referente de los medios tucumanos.
La pantalla local vuelve a recibir uno de sus ciclos más emblemáticos. Luego de cinco años de ausencia y tras haber consolidado su marca a lo largo de diez temporadas en la señal de CCC, “Permitido TV" regresa formalmente a la televisión tucumana. Esta nueva etapa marca el desembarco del programa en la pantalla de Canal 8 todos los viernes a las 22.30, con una estética renovada y un equipo profesional que busca actualizar la propuesta para la audiencia actual.
Una nueva etapa en pantalla: Televisión, streaming y redes
El corazón de este regreso se divide en dos grandes pilares. Por un lado, la televisión tradicional mantiene su protagonismo con emisiones en horario central, todos los viernes al término de “Triángulo amoroso”, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, por Canal 8. Por otro lado, el proyecto expande sus fronteras hacia el streaming en vivo, con un espacio propio en YouTube a través del canal “Permitido Estacionar”, que sale al aire todos los lunes a las 20.30. Esta estrategia busca integrar la experiencia clásica de la televisión con la interacción directa que permiten las plataformas digitales.
Nicolás Loretto vuelve a estar al frente de la conducción y no ocultó su entusiasmo por el debut. "Estoy feliz de volver a la tele, todavía no caigo, además esta vez no vuelvo solo sino con un gran equipo", afirmó el conductor. El panel que lo acompañará frente a las cámaras está integrado por Juan Luna, Luciana Flores, Gerónimo Elías y Brenda Zelaya, mientras que la producción del envío estará a cargo de Ernesto Gallardo.
Respecto a la incorporación del formato digital, Loretto destacó la adrenalina que implica la transmisión en tiempo real a través de internet. "Me gusta el desafío de ir en vivo, creo que va a andar muy bien y las secciones son lo más, espero que la gente se enganche y participe", manifestó.
Además de la presencia en pantalla y en redes, la marca sumará el portal www.permitidoweb.com, dedicado a la cobertura de eventos y contenidos sociales, lo que completa una oferta informativa integral. Con este despliegue, Permitido se prepara para retomar su lugar de referencia en los medios tucumanos, con una apuesta por la vigencia de su nombre y la renovación de su formato.