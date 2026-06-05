Mario García, el mejor diseñador de diarios del mundo

Vida entre redacciones

Lo conocí siendo adolescente, en Tucumán, en casa de mis padres. Me llamó la atención una cosa que contó. Tiempo atrás, había empezado a experimentar una sensación angustiante. Cada mañana, cuando se despertaba, no sabía en qué ciudad estaba ni por qué. Era común para él aterrizar un día en Taipei para volar a los dos días a Moscú, después de otros dos a Frankfurt y terminar la semana en Bogotá. Para exorcizar el desconcierto matinal, antes de dormir desplegaba, sobre las mesas de luz de los distintos cuartos de hotel en los que se alojaba, tres portarretratos. Uno con una imagen de sus padres. Otro con una de sus hijos. Y el tercero con una foto suya, tomada el día de su graduación en la facultad. Cuando despertaba y veía esas imágenes que le recordaban quién era y a quiénes quería, se aplacaba la zozobra que provocaba la desorientación geográfica. Ese hombre que se despertaba desorientado es hoy uno de los guías más lúcidos para el periodismo alrededor del planeta. Para muchos, el mejor.