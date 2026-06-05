Una prensa unida y comprometida

Vivimos en un mundo en el que, más que nunca, debemos comprender que la única forma de construir y crecer es a través de la colaboración. Esto es especialmente cierto en nuestra industria, teniendo en cuenta los desafíos que enfrentamos: desde garantizar la sostenibilidad de los medios hasta defender la credibilidad del periodismo. Y en el nuevo escenario geopolítico actual, por increíble que parezca, también debemos defender todas nuestras libertades, incluida la libertad de prensa y la libertad de expresión, que se encuentran amenazadas por numerosos gobiernos y líderes políticos.