Una prensa unida y comprometida

Werner Zitzmann
Presidente saliente del Comité de Aasociaciones de WAN-IFRA
Vivimos en un mundo en el que, más que nunca, debemos comprender que la única forma de construir y crecer es a través de la colaboración. Esto es especialmente cierto en nuestra industria, teniendo en cuenta los desafíos que enfrentamos: desde garantizar la sostenibilidad de los medios hasta defender la credibilidad del periodismo. Y en el nuevo escenario geopolítico actual, por increíble que parezca, también debemos defender todas nuestras libertades, incluida la libertad de prensa y la libertad de expresión, que se encuentran amenazadas por numerosos gobiernos y líderes políticos.
Según informes del año pasado, el 70% de los gobiernos del mundo, muchos de ellos democráticos y consolidados como Estados de derecho, imponen algún tipo de restricción a la libertad de prensa. Al mismo tiempo, la mayoría de los ciudadanos de esos mismos países afirman que recurren cada vez menos a nuestros medios porque ya no confían en el periodismo. Qué coincidencia.
Desde 2018, las asociaciones latinoamericanas han conformado un foro dentro de WAN-IFRA en el que nos reunimos periódicamente para compartir experiencias, preocupaciones y acciones. Durante el primer año de la pandemia celebramos encuentros virtuales semanales. Esto no solo nos ayudó a construir lazos de cercanía, confianza y amistad —pilares esenciales para la colaboración y la acción colectiva—, sino que también nos permitió afrontar una crisis sin precedentes con muchos más recursos, ideas, conocimientos y soluciones. Todo ello se tradujo en iniciativas conjuntas, acciones y mensajes que tuvieron un impacto positivo en nuestras operaciones periodísticas durante tiempos de enorme incertidumbre.
Este espíritu de colaboración ha sido fundamental para amplificar nuestra voz colectiva frente a aliados y adversarios. Nos ha permitido aprender y replicar buenas prácticas, y nos ha dado la posibilidad de trabajar unidos para construir y crecer como región.
Somos parte de uno de los pilares más vitales del progreso humano: la comunicación. Una comunicación que debe contribuir a construir cultura, valores, educación, liderazgo, democracia, justicia y desarrollo económico y científico. Pero para cumplir ese papel debe estar sustentada en la verdad y la transparencia: primero en aquello en lo que creemos y luego en la forma en que lo vivimos.
Ese es el espíritu que siempre debe guiar al periodismo noble: un periodismo que promueva debates saludables y conversaciones que generen valor. Impulsado por una vocación de servicio, un compromiso con la verdad y una búsqueda inquebrantable de la excelencia. Sus rasgos distintivos deben ser el respeto y la educación para relacionarse con el público y merecer su respeto. La oportunidad que tenemos por delante en este mundo complejo y vertiginoso es estrecha y fugaz, pero también inmensamente poderosa.
WAN-IFRA existe para estos propósitos. Juntos podemos avanzar en múltiples frentes: regulatorios y no regulatorios, liderando reclamos por una competencia justa, políticas equilibradas, protección para los periodistas y libertad de prensa; económicos, encontrando maneras de recuperar una mayor porción de la inversión publicitaria hoy concentrada en otras plataformas; de excelencia periodística, recuperando el reconocimiento como las fuentes de información más confiables; y en la defensa de los periodistas que son víctimas de intimidación y violencia a causa de su trabajo.
Debemos amplificar una voz más fuerte y unificada, dirigida no solo a aliados y adversarios sino, sobre todo, a nuestras audiencias, ante quienes, en última instancia, debemos rendir cuentas.