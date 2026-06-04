Qué es de la vida de Sofía Andino: la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat

Resumen para apurados
- A sus 25 años, Sofía Andino, hija de Guillermo Andino, decidió en Argentina alejarse de los medios para forjar una carrera en el arte y fundar su propia editorial independiente.
- Tras estudiar Humanidades, la joven se volcó a la fotografía y la literatura, creando junto a una amiga la editorial 'Ilka Krupkin' para difundir textos de autores emergentes.
- Este camino demuestra cómo las nuevas generaciones de familias famosas buscan su propia identidad en espacios culturales alternativos, impulsando la literatura independiente.
Crecer en una familia reconocida por su presencia en los medios de comunicación no siempre implica seguir el mismo destino. Ese es el caso de Sofía Andino, la hija mayor del periodista Guillermo Andino y de Carolina Prat, quien decidió construir una carrera propia alejada de la televisión para dedicarse al arte, la fotografía y la literatura.
A sus 25 años, la joven encontró una manera de transformar la exposición pública que la acompañó desde la infancia en una búsqueda personal vinculada a la creatividad y la producción cultural. Actualmente desarrolla proyectos editoriales independientes y explora distintas disciplinas artísticas que reflejan sus intereses y su identidad.
La hija de Guillermo Andino y Carolina Prat que eligió otro camino
Desde pequeña, Sofía convivió con la popularidad de su padre y con el legado familiar ligado al periodismo. Sin embargo, lejos de sentirse cómoda con la notoriedad, durante su adolescencia comenzó a buscar espacios más íntimos donde pudiera expresarse sin la presión de la exposición pública.
Según contó en distintas entrevistas, la llegada de las redes sociales marcó un punto de inflexión. La sensación de estar constantemente observada la llevó a diferenciar su vida personal de sus proyectos creativos, creando perfiles específicos para mostrar su trabajo artístico y preservar su privacidad.
Esa necesidad de encontrar una voz propia fue el motor que la impulsó a desarrollar una carrera ligada al arte y la cultura.
La fotografía, su primera gran pasión
Antes de incursionar en el mundo editorial, Sofía encontró en la fotografía una herramienta de expresión.
Comenzó utilizando una cámara amateur y, con el tiempo, avanzó hacia equipos profesionales y técnicas más complejas. Su trabajo evolucionó hacia la creación de collages digitales y propuestas visuales que combinan imágenes, tecnología y experimentación artística.
La fotografía continúa siendo uno de sus principales intereses y una disciplina que complementa con otras actividades creativas.
De estudiar Comunicación a crear una editorial independiente
Su recorrido académico también estuvo marcado por cambios importantes. Inicialmente comenzó estudios vinculados a la comunicación y las relaciones internacionales, siguiendo un camino cercano al universo profesional de sus padres.
Sin embargo, más adelante decidió orientarse hacia Humanidades, una carrera que reúne disciplinas como filosofía, historia y arte, áreas con las que se sintió más identificada.
A partir de esa experiencia nació uno de sus proyectos más importantes: una editorial independiente creada junto a su amiga Clara.
Ilka Krupkin, el proyecto que impulsa nuevas voces literarias
La iniciativa lleva el nombre de Ilka Krupkin, un escritor croata vinculado a los movimientos de vanguardia de la literatura argentina durante la época de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
La propuesta editorial busca generar un espacio para escritores emergentes a través de convocatorias abiertas y procesos de curaduría de textos realizados por las propias fundadoras.
Además de publicar obras, el proyecto organiza presentaciones y encuentros culturales donde convergen literatura, arte y reflexión, con el objetivo de construir una comunidad creativa y ofrecer oportunidades a nuevos autores.
Una vida dedicada al arte y la cultura
Actualmente, Sofía Andino combina su participación en la editorial con otras actividades vinculadas al mundo artístico. La fotografía, la escritura, la lectura y el baile urbano forman parte de una rutina atravesada por la búsqueda constante de nuevas formas de expresión.
Lejos de la televisión y de los estudios de grabación donde desarrollaron sus carreras sus padres, la joven eligió construir un proyecto propio basado en la cultura y la creatividad.
Su historia demuestra que, aunque creció rodeada de figuras reconocidas de los medios, encontró una identidad propia apostando por el arte, la literatura y el desarrollo de espacios independientes para las nuevas generaciones de creadores.