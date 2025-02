Guillermo Andino tendrá un programa en la TV Pública

¿Qué dijo Guillermo Andino sobre su programa en la TV Pública?

A principios de diciembre de 2024, el conductor habló con La Nación sobre el proyecto para el que fue convocado en la TVP, y detalló: "Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal".